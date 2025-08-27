Hosszú Katinka: A felnőtt és junior úszó-vb kudarca lehet egy végső figyelmeztetés, vagy egy lehetőség egy új korszak kezdetére

Antal Dávid másodikként zárt 200 méter pillangón a romániai Otopeniben rendezett junior úszó-világbajnokságon, ez volt a magyar küldöttség egyetlen érme a versenyen.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka kritikus Facebook-bejegyzésben vonta el a juniorvébé tanulságát:

valami nagyon nincs rendben a rendszerrel.

Hosszú kiemeli, őt nem is az egyetlen megnyert érem, hanem „sokkal inkább a döntős helyezések és az olimpiai pontok alakulása” aggasztja.

„Ifjúsági korban érmet mindig a legnagyobb tehetségek szereznek – és ők minden generációban felbukkannak. A valódi mutató viszont az, hogy hány fiatal tud döntőbe kerülni, mert ez mutatja meg, mennyire széles és stabil a merítési bázis.

Ha megnézzük a számokat, egyértelmű a kép: a junior Európa-bajnokságokon 2017–2018-ban még 33–35 döntős helyezésünk volt, 2024-ben már csak 21, idén pedig mindössze 13. Az olimpiai pontok is ennek megfelelően zuhantak vissza: 150-ről és 139-ről 32-re

– lobogtatja a statisztikát Hosszú.

Az Iron Swim egyesület alapítója megemlíti, az eredmények azt sugallják, hogy új szemléletre és innovatív megoldásokra van szükség.

„Ezért szeptembertől egy átfogó, innovatív mentőprogram kidolgozásán fogunk dolgozni, amely célzottan kezeli a jelenlegi problémákat az alábbi módon:

modern edzésmetodikák és tudományos alapú felkészítés,

személyre szabott szűrések és tehetséggondozás,

mentális és életvezetési támogatás, hogy a fiatalok ne csak versenyzők, hanem kiegyensúlyozott emberek legyenek,

⁠működő gyermekvédelmi rendszer kialakítása a pedofília és gyermekbántalmazás ellen”.

Hosszú Katinka hangsúlyozza, az Iron Swim szándéka, hogy a magyar úszósport visszakerüljön a világ élvonalába, és úgy érzi, a szingapúri felnőtt- és a romániai juniorvébé „kudarca lehet egy végső figyelmeztetés – de egyben lehetőség is arra, hogy egy új korszak kezdődjön. Ez a program nem a múltról szól, nem ellenségeskedésről, hanem a jövőről – a fiatalokról, akik megérdemlik, hogy a legjobb támogatást, a legmodernebb módszereket és a legtisztább jövőképet kapják”.

A visszavonulását januárban bejelentett klasszis a szingapúri vb után is rendszerszintű problémákat emlegetett, és a Széchy-üggyel kapcsolatban is kritizálta a magyar szövetséget.