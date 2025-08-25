Sporttörténelem: Magyar baseballjátékos kötött profi szerződést

A sportág történetében először magyar játékossal kötött szerződést az észak-amerikai profi baseball-ligában (MLB) szereplő San Diego Padres.

Az albat.com internetes szaklap kiemelte, hogy a mindössze 16 éves Morua Márkó elkapó (catcher) poszton szerepel és lenyűgöző képességekkel rendelkezik, ezért azt remélik, igazi csiszolatlan gyémántot talált a csapat. Erényei között sorolták fel az erejét, játékintelligenciáját is.

Morua Márkó nagyapja honosította meg Magyarországon a baseballt, egyúttal az első hazai baseball egyesületet is ő alapította 1990-ben, Óbudán. Az Óbudai Baseball Klubban edzőként is dolgozott, illetve oroszlánrésze volt a Magyar Baseball Szövetség 1992-es megalapításában is. Fia, Morua Roberto hozzá hasonlóan elkötelezett híve a sportágnak, jelenleg az Óbudai Brick Factory Baseball és Softball SE elnöke, illetve a felnőtt, az U18-as, az U15-ös és a magyar válogatott kapitánya.

Az MTI cikkéből kiderült, hogy Márkó és Roberto másik fia, a dobó poszton játszó Martin is pici korától baseballozik. Tehetségük hamar megmutatkozott és Márkó 12 éves korában Tenerifére kerültek, az európai baseballozás egyik központjába. Onnan két évvel később léptek újabb szintre és egy venezuelai akadémiára sikerült bejutniuk, majd egy évvel később Dominikára, ahol minden MLB-csapatnak van bázisa és rengeteg akadémia működik a tehetségek képzésére.