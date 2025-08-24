ambros martíngyőri audi eto kchlavaty tamásinterjú
„A kézilabda teljesen más szinten van Magyarországon, mint máshol" – Hlavaty Tamás egyszer már nemet mondott a Fradinak

2025. 08. 24.
16 évesen már édesanyja, az egykori ETO-játékos mellett dolgozott segédedzőként, és miután felismerte, topjátékos nem lesz belőle, minden energiáját a szakmai fejlődésére összpontosította. Így történhetett meg, hogy a 38 éves Hlavaty Tamás már megfordult a Győri Audi ETO KC, a Rosztov-Don és a Vipers kispadján, ott volt az orosz válogatott tokiói olimpiai ezüstérmekor, és úgy érzi, vannak még olyan feladatok, amelyeket szívesen elvállalna. A Ferencvárost egyszer már visszautasította, de ha lenne lehetősége még magyar topcsapatot vezetni, akkor biztosan nem hezitálna. Interjú.

Talán kevesen tudják, hogy a kézilabda iránti elkötelezettsége családi örökségnek is tekinthető, hiszen édesanyja, Lubica Hlavata szlovák válogatott játékos volt, az 1993-94-es szezonban Győrben szerepelt. Gyerekként mit jelentett a kézilabda?

A gyerekeket mindig befolyásolja, ha anyuka vagy apuka ilyen szinten sportol. Nem lehettem kivétel, anyám jó kézilabdázó volt, így azt mondhatom, gyerekként a kézilabdacsarnokokban nőttem fel. Ez egy lépés volt ahhoz, hogy itt tarthatok ebben a sportágban. Mondhatni, a kézilabda volt az életem, de azért más sportokat is kipróbáltam.

Arcanum Újságok A képaláírás beszédes: „Lubica Hlavatának, magyar származású férjének és a hatéves Tamásnak megnyerte tetszését a vizek városa” (Kisalföld, 1993. július 5.)

Kézilabdázott is egykoron?

Persze, de sajnos Salán (Vágsellyén) csak a női vonal volt topon, a férfiak alacsonyabb szintet képviseltek, csupán a másodosztályban kézilabdáztunk. Nagyon élveztem, mert maga a csapategység kiváló volt, sok barátom maradt meg abból az időszakból. Végül azért is lettem edző, mert főiskolásként rádöbbentem, sohasem leszek sztárkézilabdázó. De úgy éreztem, topedző még válhat belőlem. Tetszett is az a munka, ráadásul egy ideig párhuzamosan csináltam: levezettem a csajoknak egy tréninget, és utána mentem a saját edzésemre.

Azt olvastam, hogy amikor édesanyja a pályafutása végeztével visszatért Vágsellyére edzősködni, akkor már másodedzőként segítette.

Igen, így kezdődött az egész. A vicc az egészben, hogy 16 éves voltam. Persze utánpótlásban dolgoztam, de a lányok akkor is idősebbek, 18 évesek voltak. Ám nem okozott gondot a fiatalságom, nem is gondoltam rá. Csináltam a dolgom, úgy, ahogy elképzeltem.

Hogyan képezte magát?

Sokat néztem a kézilabdát, minden hazai mérkőzésen ott voltam. Annak idején a Duslo Sala még nemzetközi kupákban is szerepelt, emellett átjártam Győrbe is mérkőzésekre, ezek voltak a lehetőségek. De mindig kerestem, hol vannak még mérkőzések, hová lehetne elmenni, hogy megnézzem. Mert szerettem, ha impulzusokat és ötleteket kapok, azután ezeket összerakom magamban úgy, ahogy nekem tetszik. Folyamatosan kerestem a lehetőségeket, hogy milyen pluszt tudnék még külföldről behozni.

