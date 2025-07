Meghalt a hegymászás közben balesetet szenvedő biatlonos

Meghalt Laura Dahlmeier, német olimpiai bajnok biatlonos, aki a pakisztáni Karakorum-hegységben szenvedett balesetet.

A sportoló akkor tűnt el, amikor egy sziklaomlás miatt szenvedett balesetet, mintegy 5700 méteres magasságban. A baleset helyszíne rettentő nehézzé tette a mentés lehetőségeit, különösen a kőomlás miatt, a helikopteres megközelítésre pedig egy napot várni kellett az időjárás miatt. Dahlmeier hétfőn szenvedett balesetet, azóta keresték, de a Der Spiegel beszámolója szerint feladták a megmentését és a partnerének beszámolója alapján halottnak nyilvánították szerda délután.

Laura Dahlmeier 2014-ben szerezte meg első világkupa-győzelmét, 2017-ben pedig az összetettben is élen végzett, miután rekordot jelentő öt állomáson is nyert. Két olimpiai aranyat is nyert 2014-ben és 2018-ban, utóbbiban ráadásul ő lett az első nő, aki ugyanazon az olimpián megnyerte a sprint- és az üldözőversenyt is. A kiváló sportoló 2019-ben visszavonult, azóta a hegymászásnak, a hegyi futóversenyeknek élt.