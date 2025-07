Szilágyi Viktor több tiszteletet kér a veszprémi kézilabdaklubtól

Nem volt hiány az átigazolási pletykákban a THW Kiel csapatánál, amelynek két játékosát is megkörnyékezték más klubok. A One Veszprém többé-kevésbé nyilvánosan udvarolt a jobbszélső Imre Bencének, míg a dánok Bajnokok Ligája-résztvevője, a GOG meg is kereste a német rekordbajnokot a feröeri irányító, Elias Ellefsen á Skipagötu szerződtetésével kapcsolatban.

„Ez a helyzet nem is olyan szokatlan, sokkal inkább az, hogy az egész nyilvánosságra került” – nyilatkozta Szilágyi Viktor, a THW ügyvezető igazgatója a Kieler Nachrichtennek a feröeri játékossal kapcsolatban.

„A GOG valóban felvette velünk a kapcsolatot, de nem igazán gondolkoztunk rajta sokat. Sem az ajánlat nem volt olyan, ami kétszer is meggondolásra késztetett volna, ráadásul sportszempontból sem lett volna megoldható számunkra. Vannak céljaink, és Eliast még kétéves szerződés köti hozzánk. Ideális forgatókönyvem szerint egy bizonyos idő elteltével nem a szerződés felbontásáról, hanem inkább a meghosszabbításáról fogunk beszélni.”

Szilágyit sokkal inkább felbosszantotta az az üzengetés, ami Veszprémből érkezett.

Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója ugyanis úgy fogalmazott: azon vannak, hogy Imre Bence ne Kielben, hanem Veszprémben játsszon.

Azonban a 22 éves magyar válogatott szélső szerződése 2026-ig szól a németeknél, sőt 2027-ig szóló opciót is tartalmaz.

„Vannak bizonyos opciók, de ezekhez is megállapodás szükséges. A Veszprém semmit sem tud kezdeni nélkülünk” – mondta Szilágyi, kifejezve elégedetlenségét.

Nagyon meglepett, amit olvastam. Nem vagyok hozzászokva, hogy ennyire agresszívak legyenek egy olyan játékossal, akinek még máshol van szerződése.

Gyanúja szerint számos sztár leigazolása után Veszprémben egyre többen követelik a tehetséges magyar játékosok külföldről való visszahozását.

„Meggyőződésem, hogy ez ennek a ténynek köszönhető.

Ugyanakkor szeretném, ha egy kicsit több tiszteletet tanúsítanának e tekintetben.

A lapnak Imre Bence elmondta, hogy ő is olvasta az interjút, de egyelőre nem érinti a veszprémiek vágyálma.

„Azt mondtam Viktornak, számomra a Kiel a legfontosabb klub. Megtisztelő az érdeklődés, mert a Veszprém is egy nagy klub, de tavaly a Kielt választottam. Koncentrált maradok, és mindig a legjobbamat nyújtom.”

A magyar játékos a 24.hu-nak adott interjújában ugyanezt mondta, úgy fogalmazott, hogy összességében egyelőre jó helyen van és nem kötelezte el magát sehova.

Szilágyi azt is bejelentette, hogy a következő hetekben és hónapokban intenzívebbé fogják tenni a tárgyalásokat.

Amikor az első pletykák felröppentek, Bence nagyon gyorsan jelezte, hogy mi leszünk a tárgyalópartnerei, mert nagyon jól érzi magát.

Az ügyvezető dicsérte a fiatal magyar első kieli szezonját.

„Minden várakozásunkat felülmúlta. Nagyon fiatalon érkezett egy új országba, egy új nyelvvel kellett megismerkednie, de hihetetlenül gyorsan beilleszkedett. Remélem, még néhány évig viselheti a THW mezét.”