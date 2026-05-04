L. Simon László: Egy rossz döntés nem törli el az NKA 30 évének remek működését, miként Hankó Balázsnak is sok érdeme van

L. Simon László a hétvégén Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója Facebook-posztja alatt szólalt meg az NKA körül kibontakozó botrányról: „Jogosan vált ki felháborodást” – írta akkor.

A volt fideszes államtitkár, aki korábban maga is ellátta az NKA vezetését, kommentjében arról írt, az ő idejében még minden a legnagyobb rendben volt: „akkor a struktúra is működőképes volt, és a forrás sem volt kevés.”

L. Simon most Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy bár ő a kommentjében nem támadta Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, a megszólalása alapján készült cikkek ezt sugallták: „olyanokkal akartak összeugrasztani, akikről egy említést sem tettem, s akiknek a munkáját értékelem, az esetleges támogatásukat indokoltnak tartottam. Egy rossz döntés ugyanis nem törli el az NKA 30 évének remek működését.”

Miként Hankó Balázsnak is sok érdeme van, különösen a felsőoktatás terén. Ezért szeretném világossá tenni, az, hogy az utolsó döntésével nem tudok azonosulni, ugyanakkor számos jó döntése is volt, a munkájának komoly eredményei is voltak

– szögezte le, hozzátéve, hogy nagyon elege van abból, hogy egyesek lincshangulatot gerjesztenek az országban.

„Tudtommal Hankó Balázst is fenyegetik, egyébként engem is, és még sok más értékes munkát végző embert is. Félelmetes dolog ez. A választáson győztes erőknek az is a felelősségük, hogy békét és nyugalmat teremtsenek. Ha valaki valóban bűncselekményt követett el, azt fel kell jelenteni és a törvényes rendnek megfelelően el kell járni vele szemben. Hankó Balázs utolsó miniszteri döntése esetében sem a jogszerűségét vitatták, hanem a szakmaiságát. Ezt is ki lehet vizsgálni, az én praxisomban is volt olyan, hogy nem fogadtunk el pályázati beszámolót. Tehát a pályázati beszámolókat majd alaposan meg kell nézni, de vádaskodni, fenyegetni, a felelősen dolgozók gyermekeit inzultálni nem szabad. Tehát ebben az értelemben kiállok és ki is fogok állni Hankó Balázs mellett” – írta.

Mi az NKA-botrány?

Április végén Molnár Áron beszélt először arról, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban 17 milliárd forintot osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között kulturális támogatás címszóval. Többek közt kapott 5-5 milliót Dopeman és Kis Grófo, 100 milliót Deák Bill Gyula, 17 millió forintos támogatást adtak a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei előadására. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.