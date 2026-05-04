Átvették mandátumukat a listán parlamentbe jutott képviselők – képgaléria

9 fotó

A mandátumok átadása a legtöbb képviselővel rendelkező parlamenti frakció tagjaival kezdődött, elsőként a Tisza Párt listájáról bejutott Kapitány István leendő gazdaságfejlesztési és energetikai miniszter vehette át a mandátumát, őt Orbán Anita követte, aki külügyminiszter lesz.

Hivatalosan is megkezdte parlamenti munkáját Hegedűs Zsolt is, a jövendőbeli egészségügyi miniszter, valamint Kármán András, a leendő pénzügyminiszter. Az eseményen részt vett Forsthoffer Ágnes is, akit az Országgyűlés elnökének jelölt a Tisza Párt, ő egyéni mandátumot szerzett, így már korábban átvette megbízólevelét. Rajtuk kívül átvette mandátumát Melléthei-Barna Márton is, aki az igazságügyi miniszteri poszt várományosa, egyben Magyar Péter sógora.

Az ellenzékbe került Fidesz képviselőcsoportjából Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Balázs, a távozó kormányfő, Orbán Viktor politikai igazgatója is átvette megbízólevelét. Továbbá a fővárosi ellenzékből az Országgyűlésbe átülő Szentkirályi Alexandra is fölvette mandátumát.