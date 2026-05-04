A nászutas betegség létezik, úgy hívják, hólyaghurut

A nászút a legtöbb pár életében az egyik leginkább felszabadult és meghitt kikapcsolódás, amely során természetesen a testi érintkezés is sokkal gyakoribb. Ennek azonban lehet egy kellemetlen eredménye, még akkor is, ha a pár mindkét tagja odafigyel a megfelelő higiéniára. Ez pedig nem más, mint a honeymoon cisztitiszként is számon tartott nászutas betegség, vagyis a hólyaghurut.

A félreértések elkerülése végett fontos tisztázni, hogy a köznyelvben felfázásként is emlegetett hólyaghurut nem csak nászút alatt jelentkezhet, de akkor, illetve intenzív szexuális élet esetén gyakoribb az előfordulása.

Melyek a tünetek?

A hólyaghurut a húgyhólyag bakteriális fertőzése, amely jóval gyakoribb a nőknél, a rövidebb húgycső miatt. Abban, hogy a nőket gyakrabban érinti a hólyaghurut, az is szerepet játszik, hogy esetükben a végbélnyílás sokkal közelebb található a húgycső nyílásához, mint a férfiak esetében. Szexuális aktus során pedig, még ha figyelnek is a felek, a bélbaktériumok könnyen elérhetik a húgycső nyílását, majd onnan feljuthatnak a hólyagba. A kórokozó baktériumok ezután gyors szaporodásnak indulnak, és rövidesen, akár néhány órán belül is megjelenhetnek a hólyaghurut kezdeti tünetei.

A fertőzés jellemző tünetei, a gyakori vizelési inger, az általános diszkomfort, a csípő, égő érzés vizelés közben, amihez alhasi fájdalom is társulhat, sőt zavaros vagy kellemetlen szagú vizelet is megjelenhet.

Enyhébb esetekben, megfelelő folyadékbevitel és pihenés mellett a szervezet néhány nap alatt képes leküzdeni a fertőzést. Ugyanakkor ez nem mindenkinél történik meg, kezeletlenül pedig a panaszok elhúzódhatnak vagy súlyosbodhatnak.

Mikor van baj?

Amennyiben a tünetek néhány napon belül nem javulnak, vagy láz, deréktáji fájdalom jelentkezik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert a fertőzés továbbterjedhetett a vesék felé. Gyógyszeres kezelés mellett a javulás rendszerint gyorsan lezajlik: akár 1-2 napon belül enyhülhetnek a tünetek, és néhány nap alatt teljesen megszűnhetnek.

Hólyaghurut esetén kulcsfontosságú a tünetekre való gyors reagálás. A fájdalom enyhítésére használhatunk fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszereket, valamint gyógynövény alapú készítményeket a megnövelt folyadékbevitel mellett.

Figyeljünk testünk jelzéseire és ha a panaszok nem szűnnek, esetleg súlyosbodnak, forduljunk orvoshoz.

