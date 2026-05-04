sportfocilabdarúgásnb1
Foci

Sajtóhír: Második pályázatra lesz szükség új feltételekkel, hogy az NB I-nek legyen közvetítő partnere

Kameraman a videobíró-rendszer (VAR, Video Assistant Referee) tesztelésén.
Bruzák Noémi / MTI
24.hu
2026. 05. 04. 13:06
Kameraman a videobíró-rendszer (VAR, Video Assistant Referee) tesztelésén.
Bruzák Noémi / MTI
A Csakfoci cikke szerint új pályázati kiírásra lesz szükség, hogy az NB I-es mérkőzéseknek legyen közvetítése.

A Csakfoci szerint nagy az esélye annak, hogy az első pályázat nem lesz sikeres és másodikat kell majd kiírni új feltételekkel, és szoros határidővel annak érdekében, hogy az új bajnokság kezdetére meglegyen az NB I-es bajnokság közvetítő partnere.

A portál beszámolója szerint az első fordulós ajánlatokat április 30-án lehetett benyújtani, de ezt kitolták május 4-re – miközben az előminősítési határidő április 26-ra került. Mindemellett az érdeklődők esetében eltörölték a 3 millió forintos letétet, amitől az MTVA is felbátorodott és legalább pályázhat.

A Csakfoci szerint a Sport TV is szeretne pályázni, de anyagilag súlyos teher lenne, különösen akkor, ha valamennyi bajnokit közvetítené. Az RTL is lehetséges pályázó, ám ebben az esetben a streaming kapná a hangsúlyt, különösen a Ferencváros mérkőzésein. Akár az is elképzelhető, hogy a Sport TV és az RTL közösen pályázik majd.

Kapcsolódó
A Ferencváros négygólos elõnye után az újpesti szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé.
Robbie Keane a balhéról: A mi szurkolóink nagyon profik, nagyon nyugodtak voltak
A Fradi edzője elégedett volt a szurkolóik viselkedésével.

Ajánlott videó

Anglia két legjobbja verseng egymással – az Arsenal vagy a City roppan össze az eszelős nyomás alatt?

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter az Akadémián: Az állam minden évben kétszer-háromszor annyit költött el propagandára, mint tudományra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik