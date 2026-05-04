Sajtóhír: Második pályázatra lesz szükség új feltételekkel, hogy az NB I-nek legyen közvetítő partnere

A Csakfoci szerint nagy az esélye annak, hogy az első pályázat nem lesz sikeres és másodikat kell majd kiírni új feltételekkel, és szoros határidővel annak érdekében, hogy az új bajnokság kezdetére meglegyen az NB I-es bajnokság közvetítő partnere.

A portál beszámolója szerint az első fordulós ajánlatokat április 30-án lehetett benyújtani, de ezt kitolták május 4-re – miközben az előminősítési határidő április 26-ra került. Mindemellett az érdeklődők esetében eltörölték a 3 millió forintos letétet, amitől az MTVA is felbátorodott és legalább pályázhat.

A Csakfoci szerint a Sport TV is szeretne pályázni, de anyagilag súlyos teher lenne, különösen akkor, ha valamennyi bajnokit közvetítené. Az RTL is lehetséges pályázó, ám ebben az esetben a streaming kapná a hangsúlyt, különösen a Ferencváros mérkőzésein. Akár az is elképzelhető, hogy a Sport TV és az RTL közösen pályázik majd.