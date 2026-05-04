Kiderült, mely anyagok okozhatják a globális termékenységi válságot

A világ ma már olyannyira fuldoklik a vegyi anyagokban, hogy annak hatásait az emberek és az állatok is megérzik. A kutatók szerint a növényvédő szerek, a mikroműanyagok és az örök vegyi anyagok együtt járulhatnak hozzá egy csendes termékenységi válsághoz – írja a Science Alert.

Az npj Emerging Contaminants szaklapban megjelent friss tanulmányban egy toxikológusokból és biológusokból álló csapat azt állítja, hogy „a szennyező anyagok sokfélesége és a súlyosbodó éghajlatváltozás okozta növekvő nyomás együttesen”, globális szinten veszélyezteti a termékenységet, a biológiai sokféleséget és az egészséget. Ez pedig éppúgy vonatkozik az emberekre, mint az állatokra – ezen belül is kiemelten a tengeri emlősökre, a madarakra, a halakra és a hüllőkre.

Mindezt alátámasztja, hogy alig fél évszázad alatt a Föld vadon élő állatainak populációja több mint kétharmadával csökkent.

Ebben a kutatók szerint egyértelműen szerepe lehet annak a több mint 1000 szintetikus vegyi anyagnak a piacon, amelyek képesek utánozni vagy blokkolni a természetes hormonokat.

Az emberi termékenységi trendek párhuzamosak a vadon élő állatok reakcióival, és rávilágítanak arra, hogy minden élő szervezet akaratlanul is ki van téve olyan vegyi anyagoknak, amelyeket nem vizsgáltak meg alaposan biztonsági szempontból

– jelentette ki Susanne Brander, az Oregoni Egyetem ökotoxikológusa, aki társaival együtt azt is megfigyelte, milyen változások következtek be az állatoknál a káros anyagoknak történő hosszú távú expozíció hatására.

Ezek lehetnek a fő bűnösök

A tanulmányban Brander és kollégái azt hasonlították össze, hogy a különböző állatcsoportok egészségügyi és termékenységi eredményei milyen összefüggést mutatnak a szintetikus vegyszerekkel. A kutatások nagy része asszociációkra épül, ami azt jelenti, hogy nem konkrét ok-okozati összefüggéseket tártak fel, azonban így is szemléletesek, és három fő „bűnös csoportot” azonosítanak.

Az egyik ilyen a rovarirtók, amelyek közül néhányat például összefüggésbe hoztak az emberek spermiumkoncentrációjának csökkenésével, a DDT nevű vegyszer pedig bizonyos állatoknál és bizonyos koncentrációkban negatív egészségügyi és reprodukciós hatásokkal bír.

Az örök vegyi anyagokat vagy PFAS-okat szintén összefüggésbe hozták az alacsonyabb emberi termékenységi arányokkal. Mint ismert, a PFAS-vegyületekről már az 1970-es években is tudták, hogy mérgezőek az emberre, de ezt eltitkolták a nyilvánosság elől. Mára több ilyen anyagot is betiltottak, hatásuk azonban továbbra is érezteti a hatását.

Egy másik fontos tényező a képletben a mikroműanyag-krízis. Ezek az anyagok ugyanis megzavarhatják az endokrin rendszert, például azáltal, hogy felhalmozódnak a reproduktív ivarmirigyekben. Jelenleg nagyon keveset tudunk arról, hogy ezek a szennyező anyagok milyen egészségügyi vagy reprodukciós hatásokkal járhatnak a spermiumra, a petesejtekre vagy a fejlődő magzatra. Egyes tudósok azonban a legrosszabbra gyanakszanak, mivel ha egyértelműen bizonyítást nyerne, hogy ezek az anyagok károsak az emberi egészségre, nagyon nehéz lesz kezelni a problémát.