A változókor meglepő következménye, amire sok nő nem gondol

Sokan a változókorra úgy tekintenek, mint egyfajta felszabadulásra, melynek lezárásaként, a menstruáció megszűnésével eltűnnek a ciklushoz kötött kellemetlenségek, a hormonális ingadozások enyhülnek, és egy nyugodtabb időszak következik.

A valóság azonban ennél árnyaltabb. A szervezetben zajló hormonális változások ugyanis nemcsak bizonyos panaszok megszűnését, hanem új tünetek megjelenését is magukkal hozhatják. Ezek közül az egyik leggyakoribb – és sokszor leginkább zavaró – a húgyúti fertőzések gyakoribbá válása.

Egy gyakori, mégis ki nem beszélt probléma

A húgyúti fertőzések a nők körében a leggyakoribb baktériumok okozta megbetegedések közé tartoznak: statisztikai adatok szerint a nők 50–60 százaléka élete során legalább egyszer átesik akut, nem komplikált húgyúti fertőzésen. Ami azonban kevésbé ismert, hogy a változókor alatt ezek a fertőzések a hormonális állapot megváltozása következtében nemcsak gyakoribbá válhatnak, hanem hajlamosak is visszatérni.

Számos érintett nő számol be arról, hogy míg korábban ritkán vagy egyáltalán nem volt húgyúti panasza, a klimax időszakában, a hólyaghurut kellemetlen tünetei jelentek meg, mint például a gyakori vizelési inger vagy égő érzés vizeletürítéskor.

Ez nem véletlen, és nem is a „kor velejárója”, hanem jól érthető, biológiai folyamatok következménye.

A hormonok csendes átrendeződése

A változókor során fokozatosan csökken az ösztrogénszint. Ez a hormon nemcsak a menstruációs ciklus szabályozásában játszik szerepet, hanem kulcsfontosságú az urogenitális rendszer – azaz a húgyutak és az intimterület – egészségének fenntartásában is.

Amikor az ösztrogénszint lecsökken, a hüvely és a húgyutak nyálkahártyája fokozatosan megváltozik. A korábban rugalmas, jól hidratált szövetek vékonyabbá és sérülékenyebbé válnak. Ez az állapot – amelyet urogenitális atrófiának neveznek – önmagában is okozhat diszkomfortot, de ennél többről van szó: a szervezet természetes védekezőrendszere is gyengül.

A mikrobiom átalakulása: egy láthatatlan egyensúly felborulása

Egészséges állapotban a hüvely természetes flóráját főként jótékony baktériumok, elsősorban Lactobacillusok uralják. Ezek a mikroorganizmusok savas környezetet tartanak fenn, ami gátolja a kórokozók elszaporodását. A hormonháztartás változásának következtében ez az egyensúly felborulhat. Az ösztrogénszint csökkenésével a hüvelyben kevesebb lesz a jótékony Lactobacillusok számára fontos tápanyag, ennek következtében számuk visszaesik, a hüvely kémhatása kevésbé lesz savas, így a korábban védett környezet átalakul és a kórokozók könnyebben elszaporodhatnak.

Ez a változás nem látványos, mégis döntő jelentőségű. Olyan, mintha egy jól működő ökoszisztéma borulna fel: a védelmet nyújtó fajok visszaszorulnak, és teret nyernek azok, amelyek problémát okozhatnak.

Hogyan alakul ki a fertőzés?

A hólyaghurut, hétköznapi nevén felfázás leggyakoribb kórokozója az Escherichia coli, amely normál esetben a bélrendszerben él. A női anatómia sajátosságai – végbélnyílás, hüvelybemenet, húgycsőnyílás közelsége – miatt, könnyen átkerülhetnek a kórokozók a húgycsőbe, onnan pedig a húgyhólyagba.

Fiatalabb korban a szervezet többféle módon is hatékonyan védekezik a fertőzés ellen, hiszen a nyálkahártya hatékony fizikai védelmet biztosít, a hüvelyflóra jótékony baktériumai gátolják a kórokozók elszaporodását, illetve az immunrendszer is gyorsan reagál.

Változókorban azonban ezek a védelmi vonalak meggyengülhetnek. A baktériumok könnyebben megtapadnak a húgyutak felszínén, és nagyobb eséllyel okoznak fertőzést.

A perimenopauza: amikor minden elkezdődik

Fontos tudni, hogy ezek a folyamatok nem egyik napról a másikra jelentkeznek. Már a menopauzát megelőző években, az úgynevezett perimenopauza időszakában elindulnak azok a változások, amelyek később a tünetek kialakulásához vezethetnek.

A petefészek működése fokozatosan hanyatlik, az ovuláció ritkul, a ciklusok rendszertelenné válnak. A hormonális változások ebben az időszakban is erősek lehetnek, és már ekkor is hatással lehetnek az urogenitális rendszer működésére és a hüvelyflóra összetételére.

Több mint kellemetlenség

A húgyúti fertőzések elsőre „egyszerű” problémának tűnhetnek, de valójában komoly hatással lehetnek az életminőségre. Az egyszerű hólyaghurut tünetei már hatékonyan kezelhetők, akár vény nélkül kapható készítményekkel is. Figyeljünk arra, hogy megbízható forrásból válasszunk! Ne féljünk segítséget kérni a gyógyszertárban, és ha a panaszok vissza-visszatérnek, kérjünk szakorvosi segítséget!

