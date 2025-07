Uszik verhetetlen, másodszor is kiütötte Dubois-t

Az ukrán Olekszandr Uszik ismét megmutatta, hogy ő a profi boksz nehézsúlyú uralkodója, miután a londoni Wembley Stadionban legyőzte a brit Daniel Dubois-t.

A felek 2023 augusztusában már megmérkőztek egymással, akkor Dubois az ötödik menetben látszólag megrendítette Uszikot,

de a mérkőzésvezető mélyütésnek ítélte a mozdulatot, így az ukrán némi szünethez jutott, hogy rendezni tudja a sorait, és végül a kilencedik menetben elintézte ellenfelét.

Dubois akkor azt nyilatkozta, elcsalták a győzelmét, és visszavágót akart, most megkapta a lehetőséget, ám nem tudott élni vele. Uszik az ötödik menetben kétszer is leütötte ellenfelét, akit a második padlózásnál kiszámoltak.

