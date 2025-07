Négy hete eltörte a kulcscsontját, most megnyerte élete első Tour-szakaszát

A norvég Jonas Abrahamsen nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát, az összetett élcsoportjának sorrendje pedig nem változott.

Az első pihenőnapot követően szerdán 156,8 kilométeres távval folytatódott a háromhetes viadal Toulouse-ban és környékén. Az 1750 méter szintemelkedést tartalmazó etapnak a 172 fős mezőny a futballstadion mellől vágott neki.

A 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében a magyar válogatott itt kapott ki 4-0-ra Belgium legjobbjaitól.

Komoly küzdelem alakult ki a szökésért, előbb egy háromfős csoport szakadt el, majd ketten csatlakoztak hozzájuk, és mintegy nyolcvan kilométerrel a vége előtt az élen haladók kétperces előnyben voltak. Később további versenyzők váltak ki az üldözők közül, és őket is elengedte a mezőny.

Az összetettben esélyesek nem törték magukat, hogy utolérjék az előttük haladókat, a második csoport, benne a holland Mathieu van der Poellal viszont megpróbált felzárkózni az élcsoportra. Az utolsó – több mint 12 százalék átlagmeredekségű – emelkedőt követően Abrahamsen és a svájci Mauro Schmid haladt az élen, van der Poel közelített hozzájuk, de nem érte utol őket, hét másodperccel mögöttük ért célba.

A norvég győztes, aki az utolsó métereken bújt ki ellenfele mögül, 155 kilométert tekert szökésben.

– lelkendezett Abrahamsen.

A sárga trikós ír Ben Healy csoportja 3:28 perces hátránnyal ért be úgy, hogy bevárta a szlovén Tadej Pogacart, aki a hajrához közeledve, 5 kilométerre a céltól ütközött az egyik versenytársával, emiatt kicsúszott az útról és bukott, de hamar összeszedte magát.

Pogacarnak mázlija volt, mert ha a járdának csapódik, törés lehetett volna a vége:

And that’s how Pogacar’s Tour could have ended. 😬 A bit more to the left and he’d have hit the curbstone and break something. He might be affected tomorrow, we shall see. Nobody to blame for this stupid incident by the way, in my opinion.#TDF2025 pic.twitter.com/lKvezGxRgW

— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 16, 2025