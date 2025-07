„Természetesen frusztrál, én sem tudom biztosan miért történnek így a dolgok” – Valter Attila nem lett negyedjére magyar bajnok

Három év után először fordult elő, hogy nem Valter Attila nyerte a kerékpározók országos bajnokságát.

A szökevényeket egymaga nem tudta befogni a régóta egyeduralkodónak számító bringás, végül a 13. helyen ért célba a mezőnyversenyen. Az eredmény ellenére viszont azt közölte Valter, hogy Dina Márton sikerének is örül.

„Az elmúlt három évben megvolt a szükséges erő és a kellő szerencse is, most viszont mindkettőből több kellett volna a címvédéshez! Természetesen van bennem csalódottság. Annyira megszoktam a trikolor mezt és a vele járó elismerő szavakat, de biztosan itt van az ideje, hogy sárgába öltözzek a többi versenyen is! Dina Marci, ahogy mindig, most is nagyon aktívan, profihoz méltó módon versenyzett! Támadott, egy percet sem alibizve. Teljes mértékben megérdemelten lett bajnok, nem csak a hétvégi teljesítménye, hanem az idei hozzáállása miatt is. Ezúton is gratulálok neked Marci! Nagyon várom, milyen lesz a mezed!”

– írta az ob-ról Valter Attila, de azért azt is elismerte, hogy frusztrálja a hullámvölgye.

A karrierem és talán az életem során is ez volt első olyan periódus, mikor a dolgok teljesen máshogy történnek, mint szeretném. Ez természetesen frusztrál, próbálom magamnak és a szurkolóknak is megmagyarázni, hogy szerintem miért történnek a jelenlegi dolgok, miközben én sem tudom biztosan.

Valternek nincs könnyű szezonja, az egyetlen top10-es eredménye a második hely az időfutam-ob-ről. A Visma versenyzője azt is kifejtette, hogy egy kicsit lazábban próbál hozzáállni a versenyekhez, hogy a hullámvölgye után újra megtalálja önmagát a sportban.