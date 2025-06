„Több játékosra lenne szükség” – a szűk keret okozott gondokat a szezonban a Veszprém edzője szerint

Tripláról álmodott, végül be kellett érnie a magyar bajnoki címmel a Veszprém kézilabdacsapatának, amely a Szeged elleni aranycsatát a mindent eldöntő harmadik mérkőzésen nyerte meg.

Ha az egész idényt nézem, megérdemelten lettünk bajnokok,

mert az első helyen zártunk huszonhat fordulót követően, aminek köszönhetően kiharcoltuk a hazai pálya előnyét a döntőben, az első és az utolsó meccset is a One Veszprém Arénában játszhattuk. A múlt szerdai, szegedi vereségünket követően elmondtam, hogy ellenfelünk jobb volt nálunk, ezúttal viszont föléjük nőttünk, megérdemelt a sikerünk” – értékelte a Nemzeti Sportnak a bajnoki döntőt Xavi Pascual, akinek ez volt az első szezonja a veszprémi csapat élén, és azt is mondta, hogy edzőként sosem lehet teljesen elégedett.

Úgy látja, a nagy rivális Szeged megérdemelten nyerte meg a kupadöntőt is, az a meccs rávilágított arra, hogy fejlődniük kell. És nagyon csalódott volt akkor is, amikor egy góllal elveszítették a Magdeburg elleni negyeddöntős párharcot a Bajnokok Ligájában. A hozzáállással a szezon nagy részében elégedett volt, csak két meccsen nem: a Sporting elleni 39–30-as vereség alkalmával és a bajnoki döntő második mérkőzésén.

Az igazi problémát az jelentette, hogy szűk a keretünk, több játékosra lenne szükségünk, nem játszhatunk döntőt csupán három védővel

– így Pascual, aki bízik benne, hogy a nyáron sikerül erősíteni.

A bajnoki döntőn után közvetlenül egyébként több, a keretet érintő változást jelentett be a klub, amely további igazolásokat ígért.