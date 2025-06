Bukfencezve ért célba és nyerte meg a döntőt egy fiatal gátfutó

Szürreális videó kering az interneten Brooklyn Andersonról, egy középiskolai atlétáról.

Az oregoni verseny száz méteres gátfutásának döntőjében állt rajthoz a Thurston High School diákja, amelyen úgy tűnt, minden a terv szerint alakul. Anderson óriási tempót diktált, folyamatosan növelte a távolságot a mezőny többi tagja és saját maga között, ám amikor biztosnak tűnt a győzelme, az utolsó gátnál elesett. Feliserve a furcsa helyzetét, inkább meg sem próbált felpattanni, hanem bukfencezve gurult be a célba.

Egy másik szögből:

