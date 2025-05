Az újabb esés már sok volt a legnagyobb esélyesnek, visszalépett a Giro d’Italiától

Feladta a Giro d’Italiát a verseny legnagyobb esélyese, Primoz Roglic.

A 2023-ban végső győztes szlovén bringás háromszor is elesett már az idei körversenyen, a szombati balesete során ráadásul igen komoly sérüléseket szedett össze. Mindezek dacára a hétfői, 15. szakaszt is vállalta, de a teljesítményén érződött, hogy nincs jól, mert a második emelkedőn leszakadt a mezőnyről, végül több mint egyperces hátránnyal ért célba. Az összetettben is 10. helyig zuhanó Roglic kedden aztán az esőben újra elesett, ezen a ponton pedig úgy döntött, feladja a Girót.

Amennyiben a Vuelta a Espanán négyszeres bajnok Roglicnak sikerül felépülnie a sérülésekből, minden bizonnyal rajthoz áll a július 5-én rajtoló Tour de France-on. A szlovén sztár mellett az olasz Alessio Martinelli még rosszabbul járt: az eső áztatta aszfalton szakadékba csúszott, néhány fa lassította a zuhanást.

The crash by Alessio Martinelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) on the descent looked very dangerous. Luckily he didn’t hit a post or anything, but where did he end up? #Giro pic.twitter.com/CTWt1OZiib

— René Bugner (@RNBWCV) May 27, 2025