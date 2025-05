Még mindig kórházban van a dán bringás a Tour de Hongrie horrorbalesete után

Eisenkrammer Károly főszervező beszámolója alapján nincs komoly problémája Frederik Wandahlnak, aki a két nappal ezelőtti tömegbukásban sérült meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.

A második, Veszprém-Siófok etapon csütörtökön történt tömegbukás után a Red Bull-BORA-hansgrohe dán bringását mentőhelikopter szállította a székesfehérvári kórházba. A vizsgálatok alapján agyrázkódást szenvedett a 24 éves sportoló, valamint a koponyája, a könyöke és a mellkasa zúzódott.

Mai tudásunk szerint még kórházban van, egy vizsgálat eredményét még várjuk. Jelen pillanatban az a kérdés, hogy mikor szállítják el Németországba, ahol már várják a rehabilitáción

– fogalmazott a főszervező az MTI-nek.

A bukás:

„Alapvetően nincs komoly probléma, nem azért kell, mert valami extrém nagy baj lenne, egyszerűen csak a csapatának van egy olyan orvosi protokollja, ami alapján ilyen esetekben egy különleges kivizsgálásra viszik, hogy minden rendben legyen a sráccal. Nekünk is megnyugtató, hogy tudjuk: jó kezekben van. Az is jó hír, hogy eddig itt hagyták a kórházban, mert látták, hogy jó kezekben van, ez egy pozitív pont a hazai egészségügy kapcsán. A versenyzővel kapcsolatban pedig nincs aggodalom, hogy ne épülne fel hamarosan” – mondta Eisenkrammer, aki kitért arra is, hogy a német World Tour-csapat egyik névadó szponzorának, a Red Bullnak van egy „komoly orvosi központja, hiszen nagyon sok sportágban érdekeltek és nagyon vigyáznak a sportolóikra”.

Szombaton Tata és Székesfehérvár között teker a mezőny, amely a vasárnapi záróetapon Etyek és Esztergom között tesz majd meg 170 kilométert.