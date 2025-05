Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a feleségén autóval áthajtó világbajnok

Felesége halála miatt egy év négy hónap börtönbüntetésre ítélték a csapatban kétszeres világbajnok kerékpárost, Rohan Dennist. Az ítéletet két évre felfüggesztették.

Dennis és a szintén csapatban világbajnok Melissa Hoskins 2023 decemberében otthonukban, a konyha felújításának költségein vitatkoztak össze, mire a férfi autóval el akart hajtani a háztól. A New Zealand Herald beszámolója szerint Hoskins utánament, először felugrott a már mozgásban lévő jármű motorháztetejére, majd egy kereszteződésnél onnan leszállva a vezetőoldali ajtó kilincsébe kapaszkodott, miközben férje gyorsítani kezdett. A nő ezután beesett az autó alá, Dennis áthajtott rajta. Azonnal észlelte, hogy nagy a baj, Melissa Hoskins kórházba is került, de belehalt a sérüléseibe.

A bíró úgy ítélte meg, hogy Dennis figyelmen kívül hagyta felesége biztonságát, de büntetőjogi felelőssége nincs a halálában. Döntésénél figyelembe vette azt is, hogy a férfi bűnösnek vallotta magát, a bűncselekmény körülményeit, és hogy Dennis maradt a pár két gyermekének gondozója.

Melissa Hoskins családja azt mondta, sosem akarták, hogy a férfi börtönbe menjen, és eljött az ideje, hogy továbblépjenek.

Melissa is azt akarná, hogy továbblépjünk. Továbbra is szerves részei akarunk lenni a gyermekei életének és jövőjének, hogy ezt hogyan tesszük meg értelmes módon, az időbe telik. Ami Rohant illeti, bármennyire is nehéz lesz, fontos, hogy vele is jó kapcsolatunk legyen. Az unokáink megérdemlik ezt; ők nem tettek semmi rosszat