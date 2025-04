Ez még fájhat: fontos meccset veszített el a női hokiválogatott a vébén

A magyar női jégkorong-válogatott a második mérkőzésén 2-0-ra kikapott a japán csapattól pénteken a Ceské Budejovicében zajló elitvilágbajnokságon.

Az első harmadban jól játszottak a magyarok, de az első szünet előtt nem sokkal a japánok kihasználtak egy nagy hibát, rossz keresztpasszot lefülelve jutottak vezetéshez.

Ez a hiba végül döntőnek bizonyult:

A folytatásban fegyelmezetten és önbizalommal korongoztak az ázsiaiak, akik üres kapus góllal állították be a végeredményt, amikor már csak nyolc másodperc volt hátra. Pat Cortina csapata a támadóharmadban nem játszott hatékonyan, és két meccs után is szerzett gól nélkül áll. A vereség azért is lehet fájó, mert két csapatot meg kellene előzni a bennmaradás kiharcolásához. A felkészülés során egyébként sikerült legyőzni Japánt.

A magyar válogatott csütörtökön ugyancsak 2-0-s vereséget szenvedett a svédektől, a folytatásban pedig vasárnap Norvégiával, hétfőn Németországgal találkozik. Az ötös csoportból a két utolsó kiesik, a legjobb három pedig a negyeddöntőben folytatja szereplését a kanadai, amerikai, cseh, finn, svájci ötössel együtt.