A hatvanas évek óta nem történt ilyen váratlan a dán kézilabdában

„Az a legnagyobb dolog, hogy dánként vezethetem a dán válogatottat. Fiatal tehetségek, rengeteg játékos és egy válogatott, amely minden döntőben részt vesz, és az érmekért küzd. Hihetetlenül büszke vagyok, hogy megkaptam ezt a hálás feladatot” – nyilatkozta Thomsen, aki 2028 nyaráig kötött szerződést, de akit jövő nyárig a román CSM Bucurestihez is megállapodás köt.

Thomsen csupán a második női edző lesz, elődje, Else Birkemose 1963-65 között dolgozott ilyen beosztásban.

Az 1970. november 30-án született szakember 2012-16 között robbant a sportágba, amikor az FC Midtjyllanddal kétszeres bajnok, kétszeres ezüstérmes és háromszoros Dán Kupa-győztes lett.

🇩🇰 Helle Thomsen is the new coach of Denmark women 💥 A former player and a coach with medals from her time in Sweden and the Netherlands, Thomsen takes on the challenge of leading one of the most consistent teams in women’s handball in recent years 💪https://t.co/IpVA2KpC4G

— International Handball Federation (@ihfhandball) April 10, 2025