Elátkozott heteseknek köszönhette nagy vereségét a PLER kézicsapata

Az első félidőben a PLER öt, a Csurgó két büntetőt hibázott. A szünetben a somogyiak vezettek egy találattal, ráadásul a hazaiak piros lap miatt végleg elveszítették egyik beállósukat, Pordán Bálintot.

A második felvonás elején a csurgói Vojislav Brajovic is pirosat kapott, de csapata egy 5-1-es sorozattal kezdett, és lendülete a folytatásban is kitartott, a hazaiak viszont egyre többet hibáztak, így a somogyiak a vártnál is nagyobb különbséggel, tíz góllal nyertek.



A büntetők statisztikája hihetetlen volt: a PLER nyolcból mindössze egyet dobott be, a Csurgó kilencből ötöt, azaz a két csapat összesen 11 hetest rontott.

A hazaiaknál Sztraka Dániel négy, a vendégeknél Aleksa Tufegdzic hét, Tóth Péter és Kiss Bence öt-öt alkalommal talált be, Füstös Ádám 11 védéssel zárt.