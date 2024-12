„Hozzám korán jött idén a Jézuska” – Ugrai Panna egy órát aludt a bravúros vb-ezüst után

Gretchen Walsh világcsúcsot úszott a női 100 méter pillangó pénteki délelőtti előfutamában a budapesti rövidpályás világbajnokságon.

A 21 éves amerikai klasszis 53.24 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel a kanadai Margaret MacNeil 2022-es 54.05-ös rekordjából faragott több mint 8 tizedet.

Walshnak ez már a negyedik egyéni világcsúcsa volt a Duna Arénában – ezek külön-külön mind 25 ezer dollárt érnek neki –: a keddi nyitónapon 50 méter pillangón a délelőtti előfutamban és a középdöntőben is minden idők legjobb eredményét érte el, ahogyan 100 méter vegyesen is. Ezen kívül a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként is világrekordot ünnepelhetett.

Ugyanebben a számban Ugrai Panna 57.95-ös idővel a 19. helyen végzett, így nem jutott tovább az elődöntőbe. Ugrai tagja volt a 4×200 méteres gyorsváltónak, amely csütörtökön ezüstérmet szerzett.

A táv második felében kijött a tegnapi fáradtság. Ha azt mondom, hogy egy órát aludtam, akkor már sokat mondok. Hozzám korán jött idén a Jézuska

– nyilatkozta Ugrai az M4 Sportnak, arra utalva, hogy annyira fel volt dobva a vb-ezüst miatt, hogy az az alvás rovására ment. Hozzátette, becsületből odaállt a rajtkőre 100 pillangón, hiszen be volt nevezve.

„Ennyi volt ma bennem. Nagyon nem akartam kikelni az ágyból, a bemelegítés ahhoz képest egész jól ment”.

A 100 háton ezüstérmes Kós Hubert a negyedik legjobb idővel jutott elődöntőbe 100 pillangón. A Párizsban olimpiai bajnok Kós 49.36-os időt úszott, így három századdal maradt el az országos csúcstól.

Maradt az elejében, de ez nem baj, mert délután jön az 50 hát döntője. 23 perc van az 50 hát és a 100 pillangó között, szerencsére a döntő van előbb, mert az a fontosabb. Igaz, az 50 hát olyan, mint egy lottó, nem mondom, hogy nincs esélyem, de lehet, hogy csak a mezőny második felében végzek majd

– magyarázta Kós.

A 4×50 méteres mix gyorsváltók selejtezőiben a magyarok Andor Benedek, Magda Boldizsár, Pózvai Kiara, Senánszky Petra összeállításban, 1:32.13 perces idővel a 14. helyen fejezték be szereplésüket. Női 200 méter mellen Békési Eszter 2:25.60 perces teljesítménnyel a 24. lett, így nem jutott a döntőbe.

A 4×200 méteres gyorsváltók küzdelmeiben a magyarok Kovács Attilával, Holló Balázzsal, Márton Richárddal és a 15. születésnapját szombaton ünneplő Pápai Olivérrel a csapatban 7.01.56 perces országos csúcsot értek el. A váltó a 2016-os windsori világbajnokságon felállított 7:03.66 perces rekordot adta át a múltnak, ugyanakkor ez összesítésben a tizedik helyet érte csak.

A délelőtti program a női 1500 méter gyors két „lassabb” futamával zárult. Ebben a számban időeredmények alapján osztják be a versenyzőket, akik csak egyszer ússzák le a távot. Mihályvári-Farkas Viktória egyéni legjobbját (16:05.87) megjavítva, 16:03.59-cel jelenleg a nyolcadik helyen áll. Az esti gyorsabb futamban Késely Ajna ugrik majd medencébe hazai részről.