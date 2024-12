„Nem akartuk felvenni a stílusukat, de úgy voltunk vele, mutassuk meg, hogy ebben is jobbak vagyunk”

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön 26-20-ra legyőzte Montenegrót az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában.

Nem kezdtek jól a mieink, de egy védekezésben eszközölt változtatással, Szemerey Zsófi védéseivel és gyors támadásokkal hamar nagy előnyre tettek szert. Ez volt a kulcsa Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a sikernek, valamint a mentális erő.

„A legfontoabb hogy mentálisan erős ez a csapat. Volt egy olyan tíz perc, ahol meg tudtuk fordítani a meccset, tudtuk játszani a saját játékunkat. A sebesség fontos szempont volt, mert tudtuk, ez nem fekszik a montenegróiaknak. Amit elterveztünk, az működött” – nyilatkozta a kapitány.

Klujber Katrin is a védekezés fontosságát emelte ki, valamint rámutatott a gyengébb kezdés okára is. A válogatott húzóembere szerint készültek a durva montenegrói védőkre, de nem sikerült tőlük függetleníteni magukat.

A védekezéssel és a pontosabb támadásokkal jött a fordulópont. Csapatként raktuk össze ezt a fordítást. Az elején el akartuk kerülni a mészárszéket, lehet, hogy nem arra fókuszáltunk, amire kellett volna

– avatta be az M4 Sport nézőit a kezdeti nehézségekbe.

Papp Nikolett is kiemelte, hogy tisztában voltak azzal, mi vár a csapattal, de csak idővel sikerült függetleníteni magukat mindettől.

„Nem az emberünkkel néztünk farkasszemet, hanem egymást felkarolva védekeztünk, majd Szemerey Zsófi is beszállt azzal, hogy lehúzta a rolót! Szerintem tökéletes volt így. Nem akartuk felvenni a stílusukat, de egy ilyen meccsen csak így lehet eredményt elérni. Úgy voltunk vele, mutassuk meg, hogy ebben is jobbak vagyunk, tudunk mi is ordítani és feltüzelni egymást” – mondta.

A magyar kapus parádés védéseit Kuczora Csenge is kiemelte, szerinte a mentális erő mellett fontos volt, hogy belerázódott a válogatott az ellenfél stílusába.

Nagyon nagyot mentünk, a Zsófi a kapuban nagyon sokat segített, így a védekezésünk is össze tudott állni. Rosszul kezdtünk, de mentálisan nagyon erősek voltunk, ez volt ma a kulcs. Talán kellett egy kis idő, hogy hozzászokjunk ehhez a stílushoz, most megmutattuk mindenkinek, hogy erre is képesek vagyunk!

Nem lesz idő sokat pihenni a négy meccséből négyet nyerő magyar válogatottnak, pénteken Lengyelország ellen lép újra pályára.