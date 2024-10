Hároméves unokaöccsét gyászolja a cápatámadásban egyik karját elveszítő szörfös

„Az Úr befogadta édes unokaöcsémet, Andrew-t. Bár a családomnak és nekem nagyon hiányzik, de bízunk benne, hogy Jézussal teljes az öröme” – írta Instagram-oldalán a 34 éves amerikai.

A kisfiú egy fürdőkádban szenvedett balesetet, amikor megtalálták, már nem lélegzett. Újraélesztették, és kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépre helyezték, de az életét már nem tudták megmenteni.

Bethany Hamilton akkor vált világhírűvé, amikor 13 évesen egy cápatámadás után elveszítette az egyik karját. Csodával határos módon életben maradt, és visszatért a szöfdeszkára.

2004-ben a hitről, a családról és a visszatérésről írt önéletrajzi könyvében (Soul Surfer: A True Story of Faith, Family and Fighting to Get Back in the Board), amelyet 2011-ben megfilmesítettek Életem a szörf címmel.