Molesztálással és verbális abúzussal vádolnak a szülők egy győri röplabdaedzőt

Tucatnyi szülő írta alá azt a Magyar Röplabda Szövetségbe (MRSZ) érkező levelet, amelyben arra kérik Vatai Gabriellát, a szövetség tavaly nyáron megválasztott új elnökét, hogy az MRSZ indítson vizsgálatot Dub István és lányai, Dub Laura és Dub Lívia, a Győri Diák Röplabda Club (DRC) vezetői és edzői ellen. A szülők állítása szerint a megkérdőjelezhető gazdasági ügyeken, a taotámogatások felhasználásának, elszámolásának szabálytalanságain túl az egyesületet vezető, több korosztályban edzői feladatokat ellátó Dub István

rendszeresen alázta, inzultálta a rá bízott fiatalkorú sportolókat, és megemlítenek olyan eseteket is, melyek szerintük felvetik a szexuális abúzus gyanúját.

A szülők azt kérik a szövetség vezetésétől, hogy amennyiben megerősítést nyer a bűncselekmény(ek) gyanúja, az MRSZ hivatalból kezdeményezzen az illetékes hatóságoknál büntetőeljárást az érintettek ellen.

Lapunk azzal a kérdéssel fordult a Magyar Röplabda Szövetséghez, hogy milyen intézkedéseket terveznek. Vatai Gabriella válaszul azt írta, hogy a szövetséghez érkező panaszokat minden esetben a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően kivizsgálják, és egyedi ügyekről kizárólag a kapcsolódó eljárások lezárását követően adnak tájékoztatást. Leszögezte:

A Magyar Röplabda Szövetség zéró toleranciát hirdet minden olyan cselekménnyel szemben, amely jogszabályba vagy a szövetség szabályzataiba ütközik, különösen, ha az sérti az emberi méltóságot. Minden olyan esetben, ahol bűncselekmény vagy fegyelmi vétség gyanúja felmerül, a szövetség haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a felelősség tisztázása és megállapítása érdekében.

Dub Istvánnál is érdeklődtünk arról, hogy van-e tudomása a levélről és ismeri-e a tartalmát. A DRC elnöke azt felelte:

A levélről nem hallottam, így annak tartalmát sem ismerhetem.

Dub István és a DRC pénzügyi gyakorlatával 2022 januárjában már foglalkoztunk: akkor az egyik 14 éves sportolólány belépésekor, 2021. február 16-i dátummal íratott alá egy 2021. július 1. és 2022. június 30. között hatályos amatőr sportolói szerződést. A sportoló három hónap után megelégelte az edző stílusát, kilépett, visszaadta a felszerelését, ennek ellenére fél évvel később kapott egy 300 ezer forintos fizetési felszólítást korábbi klubjától szerződésszegésre hivatkozva.

A most a 24.hu birtokába jutott 50 oldalas szülői levél olyan, 2023 és 2025 között történt tagdíj- és edzőtábor be- és kifizetések, sportfelszerelések megvásárlása és visszaszolgáltatása körül kialakult pénzügyi, elszámolási anomáliákról számol be, melyeket az aláírók számos, szerintük bizonyító erejű szerződéssel, elektronikus üzenetváltással és egyéb dokumentumokkal támasztanak alá. A többi közt azt állítják, hogy az egyesületnek csak 60 igazolt sportolója van, mégis további mintegy 60 „fantomröplabdázó” szerepel a nyilvántartásban, akiket sose láttak, és akik után a DRC évek óta kér, kap és elszámol taotámogatást.

A klub ugyanis a röplabda 2018-as taosportággá válása óta pályázik taotámogatásra. Csak az elmúlt négy évben közel 100 millió forint közösségi forráshoz jutott– 2025-ben 22,6 millió, 2024-ben 25,6 millió, 2023-ban 30 millió, 2022-ben 20 millió forinthoz –, aminek mintegy 60 százalékát „a programban szereplő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításaira” igényelte.

Megkérdeztük Dub Istvánt, hogy gazdasági szempontból törvényesen működteti-e az egyesületet. Azt felelte:

Szerződéseink jogszerűek, a gazdálkodásunk készpénzmentes, csak banki úton bonyolítunk le kifizetéseket és befizetéseket. Minden könyvelő által készített NAV-bevallásunk és könyvvizsgáló által ellenőrzött taoelszámolásunkat teljesítettük, határidőre beküldtük, az eddig ellenőrzött taobeszámolóink jóváhagyásra kerültek az MRSZ TAO Iroda által.

Az aktuális panaszlevélben a számviteli visszaélések gyanúja mellett azt is taglalják, hogy

Dub István hogyan bánt azokkal a tanítványaival, akiket nem szeretett, pláne azokkal, akiket kedvelt.