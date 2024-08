Az 1989. június 23-án született, 35 éves klasszis ezer szállal kötődik Magyarországhoz, hiszen 2009 júniusában a szegedi világkupán szerezte első érmét nemzetközi versenyen, egy bronzot K-2 1000 méteren Teneale Hatton oldalán. Aztán a 2011-es szegedi világbajnokságon kajak egyes 200 méteren világbajnok lett, ezzel az első új-zélandi kajakos lett, aki vb-aranyat szerzett.

A pályafutása innentől félelmetesen ívelt felfelé, jelenleg a világbajnokságokról 15 aranya, 5 ezüstje és két bronza van, olimpiákon pedig már nyolc aranyéremnél jár.

2012-ben, Londonban és Rióban egyet-egyet nyert (K-1 200 m), majd Tokióban háromszor (K-1 200, K-1 500, K-2 500) állhatott a dobogó legfelső fokára. Párizsban ugyancsak háromszor nyert, és megcselekedte azt, amit Rióban Kozák Danuta: mindhárom 500-as távon olimpiai bajnok lett.

Előbb Alicia Hoskinnel, Olivia Brett-tel és Tara Vaughannal a kajaknégyesben, pénteken Hoskinnel K-2-ben győzött, szombaton pedig Csipes Tamarát és a dán Emma Aastrand Jörgensent megelőzve egyesben is diadalmaskodott.

A kajak-kenuban végzett szolgálataiért az érdemrendet (New Zealand Order of Merit) 2022. január elsején kiérdemlő sportoló – aki így kiérdemelte a Dame megszólítást – azonban lehet, nem éri be ennyivel. A 35 éves sportoló ugyanis most először utalt arra, hogy lehet, nem fejezi be pályafutását, és elgondolkodik a Los Angeles-i folytatáson.

Igen, úgy értem, elég csábító, hogy folytassam

– idézte a legnépszerűbb új-zélandi hírportál, a Stuff.

„Hihetetlen, ami történt, sokat jelent számomra és igazán különleges. Tudom, mi a munka, tudom, hogyan akarok versenyezni” – tette hozzá.

Ausztrál vetélytársa, az ezúttal csak a B döntő utolsó, 8. helyén végzett Alyce Wood szerint a lovaggá ütött Carrington mindig is furcsának számított a sportágon belül.

Ugyanabban az időben lépett a színre, mint én, és egészen más karriert futott be. Ő a sportágunk abszolút őrültje, és nem hiszem, hogy valaha is fogunk még hozzá hasonlót látni.

1:47.36 🤩

Lisa Carrington sets a new Olympic record and takes the gold medal! 🥇

–

Lisa Carrington établit un nouveau record Olympique et s’empare de la médaille d’or ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/f9AxRPweQk — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024