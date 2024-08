Ötméteresekkel vesztett, saját dolgát nehezítette meg a női pólóválogatott

A magyar női vízilabda-válogatott ötméteresek után 14-12-es vereséget szenvedett Ausztráliától a párizsi olimpia csoportküzdelmeinek vasárnapi zárófordulójában.

Kevesebb, mint 24 órával azután, hogy a férfiválogatott 1992 óta először kikapott az ausztráloktól, a nők is a tengerentúli csapattal mérték össze erejüket. Az ausztrálok meglepetésre veretlenül vezették a csoportot az összecsapás előtt, a tét hatalmas volt, ugyanis a magyarok csak a rendes játékidőben aratott győzelemmel kerülhették volna el, hogy a csoport harmadik helyén végezzenek – hacsak az Európa-bajnok hollandok nem kapnak ki este Kanadától –, ami automatikusan a sorozatban negyedik olimpiai bajnoki címére hajtó amerikaiak elleni negyeddöntőt eredményezte volna.

A két csapat legutóbb június végén a görögországi Tetisz Kupán találkozott egymással, akkor az ausztrálok egy bombaerős kezdés (0-5) után végül 12-11-re győztek.

Garda bombájával gyorsan vezetést szerzett a magyar csapat, innentől kezdve viszont hosszú percekig szenvedett a két gárda támadásban. A kapusoknak komoly bravúrra sem volt szükségük, aztán a rivális másfél perccel az első szünet előtt fórból egyenlített (1-1). A játék képe a folytatásban sem változott, mindkét oldalon kimaradtak a lehetőségek, helyükön voltak a blokkok. A negyed közepén az ausztrálok akcióból törték meg a gólcsendet, de Vályi rögtön válaszolt egy villámgyorsan megjátszott fórból. Centerből újra Ausztrália került előnybe, Keszthelyi ötméteresből válaszolt (3-3).

A fordulást követően Andrews gyönyörű felsőléces góllal nyitott, a magyarok Rybanska révén fórból egyenlítettek, de csak fél percig örülhettek, máris újra az ausztráloknál volt az előny. A magyarok egy támadáson belül két fórt is elhibáztak, Gurisatti az elsőt a blokkba, a másodikat a kapusba lőtte. Az ausztráloknál is jött az ítélet, a szövetségi kapitány pedig időt kért, és ha némi szerencsével is, de góllal fejezték be a figurát. A meccs során először két gól volt a különbség (4-6) Ausztrália javára, Mihók Attila pedig időt kért. Szilágyi emberelőnyből faragott a hátrányon, a magyarok pedig szoros emberforgásra váltottak védekezésben.

A bírók ezt nem igazán díjazták, jöttek az ítéletek, de a magyar védekezés jól működött.

A magyaroknak kétgólos különbséggel kellett nyerniük a záró nyolc percet, ehhez Keszthelyi gyönyörű elhajlásos góljával kerültek közelebb. Ezután Williams tökéletesen szúrta ki, hogy Magyari kimozdult a centerre, így a magyar kapus fölött messziről hibátlanul ejtett a hálóba, ráadásul egy labdaszerzés után a rövid felsőnél is megtalálta az utat az olimpiai bronzérmes hálóőr kezei között (6-8). Szilágyi jobbról jobbal mattolta az ausztrál kapust, a rivális centere azonban ötméterest harcolt ki, amit újfent Williams értékesített.

Kevesebb, mint három perc volt hátra, amikor Keszthelyi büntetőből betalált, az ausztrálok ekkor már támadásban csak ölték az időt, Mihók Attila pedig 1:27-tel a vége előtt időt kért. Magyari is felúszott a támadáshoz, de blokkoltak az ausztrálok, a kipattanó azonban a magyaroké lett, Leimeter pedig betalált (9-9). A meccsből 51 másodperc volt hátra, az ausztrálok pedig 26-nál fórt kaptak, de a lövés a kapufán csattant. Az utolsó öt másodpercben az eredmény már nem változott, így a lényegi kérdések eldőltek.

A pontokról az ötméteresek döntöttek, ezek során Faragó hibázott, az ausztrálok viszont nem rontottak.

Így eldőlt, hogy a keddi negyeddöntőben a sorozatban negyedik olimpiai bajnoki címükre hajtó, világbajnok amerikaiakkal találkozik Mihók Attila és Cseh Sándor csapata.

A magyar csapat két győzelemmel és két vereséggel zárta a a csoportkört: a nyitányon kikapott Hollandiától, majd legyőzte Kanadát és Kínát.