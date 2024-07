A páston és a tatamin is drámai végjáték után úszott el a magyar érem – a második nap összefoglalója

A nap legjobb eredményét a párbajtőrvívó Andrásfi Tibor érte el, aki bejutott a legjobb négy közé, de ott előbb japán, majd egyiptomi ellenfelétől kapott ki hosszabbításban, így a negyedik helyen végzett. A másik két párbajtőrvívó közül Koch Máté az első meccsén búcsúzott, Siklósi Gergelyt pedig a nyolcaddöntőben győzte le a belga Neisser Loyola, előbbi 17., utóbbi 9. lett. A női tőrvívóknál Pásztor Flóra két szép győzelem után a harmadik mérkőzésén alulmaradt a címvédő amerikai Lee Kiefer ellen, és így nyolcadikként zárt.

A cselgáncsozóknál az 52 kilogrammos olimpiai és vb-ötödik Pupp Réka mongol ellenfelét legyőzve negyeddöntőbe jutott, majd ott kikapott, így a vigaszágra került, ahol ipponnal nyert. A bronzért a francia Amandina Buchard volt az ellenfele, aki hosszabbításban győzte le Puppot, aki így ugyanúgy ötödik lett, mint Tokióban. A 66 kilogrammos, Eb-bronzérmes Pongrácz Bence előbb legyőzött egy nigériait, majd kikapott a címvédő japán Abe Hifumitól, aki most is begyűjtötte az aranyérmet.

A franciák elleni meccsüket elveszítő női kézisek a második fordulóban a brazilokkal találkoztak, és ötgólos hátrányból felállva nyertek 25-24-re Simon Petra szenzációs góljával.

Sportlövőink közül Major Veronika az alapversenyből az első helyen jutott a fináléba a női légpisztolyosok között, ám ott nem sikerült megismételnie a szombati teljesítményét, és nyolcadik lett. Pekler Zalán a 17., Péni István pedig a 18. helyen végzett a férfi légpuska alapversenyében, így mindketten lemaradtak a döntőről. Akárcsak Mészáros Eszter, aki a 15. helyen végzett a nők légpuska számában.

Úszásban összesen hat magyar ugrott medencébe, köztük az a Kós Hubert, aki 100 háton melegített be fő számára, a 200 hátra. Le is tette a névjegyét, mert elsőként, országos csúcsot úszva ment tovább, ám az elődöntőben a futamában csak negyedik lett, így három század híján lemaradt a döntőről. Kós mellett Pádár Nikolett lehetett nagyon csalódott, akit legerősebb számában, 200 gyorson rossz rajt miatt kizárták, és Holló Balázs számára is bosszantó lehetett, hogy kilencedikként zárt 400 vegyesen, vagyis épp nem fért be a finálé mezőnyébe.

Hámori Luca az első magyar női ökölvívó, aki egy olimpián ringbe lépett, és a debütálását emlékezetessé tette, mert megosztott pontozással legyőzte az ír Grainne Walsh-t.

A Tokióban negyedikként végző Vas Kata Blanka a 10. helyet szerezte meg a hegyikerékpárosok női versenyében.

Czifra Bettina Lili a női tornászok egyéni összetett selejtezőjében nagyszerű teljesítménnyel 22. lett, ezzel bejutott a csütörtöki fináléba a párizsi olimpián, melyen Bácskay Csenge ugrásban a 12., a a megsérült Kovács Zsófia helyére beugró Székely Zója pedig felemáskorláton a 34. pozícióban zárt.

Megkezdte szereplését a Tokióban bronzérmes férfi vízilabda-válogatott, amely a világbajnoki negyedik, házigazda franciák ellen a félidőben még néggyel vezetett, és egy gólt megőrzött az előnyéből az izgalmas hajrában is.

A lovastusa egyéni versenyében szereplő Kaizinger Balázs a 62. helyről várta a második számot, a terepversenyt, amelyben óriásit javított, így a harmadik szám, a díjugratás előtt a 45.

Pocsék napjuk volt férfi teniszezőinknek, Fucsovics Márton nagy meccset vívott a salakkirállyal, a spanyol Rafael Nadallal, aki három szettben győzte le (6:1, 4:6, 6:4). Marozsán Fábián a francia Ugo Humbert-rel játszott, és két sima szettben (6:3, 6:2) szenvedett vereséget. Majd a nap zárásaként a Fucsovics, Marozsán páros 6:2, 6:3-as vereséggel búcsúzott egy holland duó ellen.