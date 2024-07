Az, hogy Székely Zóját szerhez szólítják az olimpia első vasárnapján, még pár nappal ezelőtt is hihetetlennek tűnt. Ha valaki lemaradt volna, megpróbáljuk röviden összefoglalni azt, hogy az FTC tornásznője milyen hullámvasút után lett olimpikon. Kapaszkodjanak:

A tavalyi olimpiai kvalifikációs vb-n a magyar női csapatnak legjobb összeállításában esélye lett volna a csapatkvótára, ám a verseny előtt elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a háromszoros Európa-bajnok . Húzóembere nélkül a magyar csapat nem tudta magát kvalifikálni, ám így is szerzett 3 (két névre szóló, egy országnak járó) kvótát. 2. felvonás. Czifra Bettina Lili összetettben elvitte az egyik névre szóló kvótát. A másikra Bácskay Csenge (ugrás) és Székely Zója (felemás korlát) pályázott, a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) egy rangsorszámítást alkalmazott, melyben nemcsak az elért eredményt, de az adott szeren indulók létszámát is figyelembe vette, ha egy országból nem jutott be tornász szerenkénti döntőbe.

Székely Zója a 15. helyen végzett a selejtezőben, Bácskay Csenge a 11.-en, így egyikük sem kvalifikálta magát fináléba. Az említett FIG rangsorszámítás miatt Székelyé lett volna a kvóta. Csakhogy az ugrás döntőjétől visszalépett (Egyesült Államok) és (Nagy-Britannia is). A helyükre az első számú tartalék (Kanada) és a második számú tartalék (Egyesült Államok) lépett volna, ám a FIG úgy ítélt, Wong nem léphet előre, mert a megengedettnél (2 tornász/ország) több amerikai lenne a fináléban. Ezért a nemzetközi szövetség a harmadik számú tartalék Bácskayt léptette a döntőbe. Az amerikaiak óvtak, hiszen a FIG rosszul alkalmazta saját szabályait, és Wong indulhatott is, de Bácskay helyét sem vették el a döntőben. A magyar tornásznő a 8. helyen végzett, és ezzel olimpiai kvótát szerzett. Székely Zója meg a FIG zavaros szabályértelmezése miatt nem lett kvótás… 4. felvonás. Maradt egy kvóta, amely az országnak szól. Kovács Zsófia visszatért súlyos sérülése után, ám csak felemás korláton indulhatott egészségi állapota miatt; Székely Zója végigversenyezte az idényt. A Magyar Tornaszövetség úgy döntött, hogy a bukaresti RomGym Trophy dönt közöttük: aki magasabb pontszámot ér el felemás korláton, az utazik. Az első napon Székely kivívta a döntő jogát, Kovács viszont nem, így úgy tűnt, eldőlt a kvóta sorsa. Ám a portugál Filipa Martins visszalépése után az első számú tartalék Kovács is bekerült a fináléba, és 14.200 ponttal ezüstérmet szerzett, Székely (selejtezős) pontszáma 14.050 volt. Draskóczy Imre szövetségi kapitány a MATSZ elé terjesztette javaslatát, a grémium pedig Kovács Zsófia indulását javasolta.

A döntés óriási hullámokat kavart, Székely Zója mind a szövetségi kommunikációt, mind a kvalifikációs elveket bírálta. Kovács Zsófia elutazott az olimpiára. 6. felvonás. Kovács Zsófia műtött térde megsérült a párizsi pódiumedzésen, így nem indulhatott az olimpián. A MATSZ és a MOB rohammunkában intézte a cserét, a NOB és a FIG rábólintott arra, Székely Zója átvehette a Magyarországnak járó helyet és Párizsba repült.

És ezzel már el is értünk ahhoz a ponthoz, hogy Székely Zóját szerhez szólították a Bercy sportcsarnokban. Úgy, hogy a pódiumedzésen – amely a szerek és a csarnok megszokása miatt fontos – nem vehetett még részt. Czifra Bettina Lilinek és Bácskay Csengének nem a rapid akklimatizációval kellett megküzdenie, hanem azzal, hogy mindketten ott voltak Kovács Zsófia sérülésénél, ami érthetően nyomasztóan hatott.

A maratoni hosszúságú selejtezőben eddigre már a több kérdés eldőlt: a tokiói megpróbáltatásai után most brillírozó Simone Biles vezette amerikaiak magabiztosan vezették a mezőnyt (természetesen Bilesé volt a legmagasabb összetett pontszám, a világ legnehezebb ugrását – Biles II – is elővette), a házigazda, vb-bronzérmes francia csapat meg a közönség döbbenetére nem jutott be a nyolcas csapatdöntőbe. Hogy még keserűbb legyen a pirula, a francia szövetség által körön kívülre tett, így algériai színekben induló Kaylia Nemour szenzációsan tornázott és sokkal jobb eredményt ért el, mint bármelyik hazai versenyző…

A magyarok közül Czifra kezdett, felemás korláton, és boldogan pacsizott a szövetségi kapitánnyal kiválóan sikerült gyakorlata után (13.933). Székely jött utána, és láthatóan (egyben érthetően) elragadták az érzelmek: a könnyeivel küszködött a leugrást követően, no nem azért, mert a gyakorlat – egyetlen párizsi gyakorlata – rosszul sikerült volna (13.433). Egy mentálisan irgalmatlanul megterhelő hullámvasút végén olimpikon lett.

Mivel Székely és Bácskay (ugrás) csak egy szeren indult, összetettben ettől kezdve Czifrát figyelhettük: gerendán kellett mentenie, de hozta a kockázatos szert (13.233), meg is kapta az edzői dicséretet („Ügyes voltál és megoldottad!”), majd jöhetett talajon a rock ’n’ roll (12.600).

Ezek után „csak” az ugrást kellett megcsinálni hiba nélkül, hogy legyen esély a 24-es egyéni összetett döntőre: meg is lett, a 12.966-os pontszám a 22. (a 2/ország szabállyal kiesőket kivéve 18.) helyen vitte fináléba Czifra Bettina Lilit. Mind a férfiaknál, mind a nőknél lesz magyar induló az összetett döntőben!

Magyar szempontból a végszót az ugrásspecialista Bácskay Csenge mondta ki: mindkét ugrása jól sikerült, az elsőre 13.900-et kapott, a másodikra 13.633-at, így a 12. helyen zárt, és 3. számú tartalékja lesz a döntőnek. A három magyar tornásznő a végén összeölelkezett a szerek mellett.

Nagyon jó versenyt zártunk, senki sem rontott

– vont villámmérleget társainak Czifra a szerek mellett.

S neki még jön még egy – a dunaújvárosiak büszkeségére vár az egyéni összetett döntője augusztus elsején.