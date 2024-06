Így etetnek 15 ezer sportolót az olimpián – a magyarok Food Bárral készülnek

Kis túlzással ahány sportoló annyiféle ételt enne szívesen, és ha tovább szűkítjük a kört, többeknek lehet speciális étrendje, amit az olimpia alatt is szigorúan be kell tartania. Mindezek tetejébe az étkezési időpontok sem szűkíthetőek a klasszikus reggeli, ebéd, vacsora hármasra, hiszen az edzés és versenyprogram alapjaiban határozza meg azt, ki, mikor enne szívesen.

E grandiózus kihívás okán komoly előkészület előzte meg az olimpiai falu élelem ellátásának megszervezését, a tökéletes zöldség-, gyümölcs-, hús- és folyadékellátás érdekében már két évvel ezelőtt előre szerződtek a termelőkkel, beszállítókkal. Az olimpiai faluban több vendéglátó egységet alakítanak ki, amelyek közül akad 0-24 órában nyitva tartó is. Utóbbi három műszakot, folyamatos készenlétet igényel az ott dolgozó szakácsoktól, személyzettől.

Kérdés persze, hogy mit tehet az a sportoló, aki olyan kultikus ételre vágyik, amely csak a saját hazájában ismert, az olimpiai falu egyik konyháján sem megtalálható? Például, ha édes, enyhén citromos túróhengert kíván, amely gyomrában málnacsík lapul, míg az egész csokimázzal van bevonva?

A Magyar Olimpiai Bizottság többek között az ilyen speciális, már-már Hungarikum számba menő igények kielégítésére is külön Food Bart rendez be, üzemeltet majd a párizsi olimpián.

Tringer Sára, a MOB sportszakmai munkatársa szerint több célt is szolgál majd a csapatirodán elérhető „magyar konyha”.

„A nagy 0-24 órás közös étterem nagyjából hatszáz méterre lesz a magyar falutól. Normál esetben ez nem távolság, 5-10 perc séta, feltéve, ha van hozzá idő, kedv és energia. Ám például a nyíltvízi úszók versenyei reggel 7:30 órakor kezdődnek, ami azt jelenti, hogy a minőségi bemelegítés érdekében 6 órakor már a Szajna partján kell álljanak. Hogy időt, energiát spóroljunk a versenyzőinknek, elég lesz besétálni a csapatirodára, ahol a food bárunkban feltölthetik magukat zabkásával, proteinszeletekkel, friss gyümölcsökkel stb., csupa olyan étellel, amelyek nem terhelik túl az emésztőrendszert, gyorsan felszívódnak, és kellő energiát biztosítanak, ezeket a harapnivalókat magukkal is vihetik az edzés-, illetve versenyhelyszínekre. A másik ok, hogy ha a sportolóink nap közben bármikor megkívánnak egy kis édességet, csokoládét, gyümölcsöt, smoothy, akkor se kelljen messzire menni a szállásról” – számolt be a speciális kiszolgálásról Tringer Sára.

A korábbi válogatott műúszó azt is elárulta, az ötletet olyan nagy nemzetektől csenték, mint a Team USA, vagy az ausztrál csapat – utóbbi nemzetnek még saját kis kávézója is volt Tokióban – és nem saját kútfőből találták ki, mivel töltsék fel a konyhát.

„Az olimpiát megelőzően a MOB Sportolói Fórumán interaktív közvéleménykutatást tartottunk a versenyzők, edzők körében és ennek alapján készülünk termékekkel. Annyit elárulhatok, érkeztek extrém igények magyaros ételekre, úgymint székelykáposzta, vagy gulyásleves, amelyet csak részben tudunk kielégíteni, viszont a favoritnak számító Túró Rudiból nem lesz hiány. Az is kiderült a visszajelzésekből, hogy korunk népbetegségei, például az ételintolerancia a sportolókat sem kíméli, ezért glutén-, laktóz-, és egyéb mentestermékek is rendelkezésre állnak majd a zabkásák, gyümölcsszeletek, smoothyk, édességek mellett” – mesélte Tringer Sára.

