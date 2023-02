Világklasszis védések a Fradi kapusától, győzelemmel ért véget a BL-csoportkör

A Ferencváros 28-25-re nyert a dán Odense HB otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, vasárnap.

A mérkőzés olyan szempontból tét nélküli volt, hogy a csoportkör utolsó játéknapján már egyik csapat sem tudott változtatni a helyezésén, és az is eldőlt, hogy az FTC a montenegrói Buducnost Podgoricával, az Odense pedig a norvég Storhamarral találkozik a rájátszás első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért.

A tétnélküliség az első félidőben a magyar csapat játékosaink látszott kevésbé, ugyanis motiváltan, kevés hibával kézilabdáztak, és egy 8-1-es sorozattal hatgólos előnyt alakítottak ki. A második felvonás elején a dánok felzárkóztak mínusz kettőre, mert úgy tűnt, a vendégek szerint már lefutott a mérkőzés. Másfél perccel a vége előtt már csak egy találat volt az FTC előnye, de az utolsó percben Kisfaludy Anett bebiztosította a győzelmet a magyaroknak. Az Odense 25 lövést rontott a meccsen.

Klujber Katrin hét góllal, a több elég komoly bravúrt is bemutató Bíró Blanka 14 védéssel járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Dione Housheer hatszor talált be, Martina Thörn és Althea Reinhardt hat-hat védést mutatott be.

Az FTC, amelyből ezúttal Béatrice Edwige, Kovács Anett, Janurik Kinga, Dragana Cvijic és Szucsánszki Zita is hiányzott, hét győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel csoportja negyedik helyén végzett.

A rájátszás első fordulójának mérkőzéseit március 18-án és 19-én, illetve egy héttel később, a negyeddöntő meccseit április 29-én és 30-án, illetve egy héttel később rendezik. Továbbjutás esetén a Ferencvárosra a francia Metz HB vár a negyeddöntőben, ahol az ötszörös BL-győztes Győri Audi ETO KC a norvég Storhamar HE és az Odense párharcának továbbjutójával játszik.