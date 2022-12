Váratlanul rosszul lett és meghalt az amerikai golflegenda

Szalai László utánpótlásedzőként kezdte karrierjét, de volt Lothar Matthäus idején a magyar labdarúgó-válogatott másodedzője is. Részt vállalt az MTK, a Honvéd és a felcsúti futballakadémia kialakításában, vezetésében, sőt az MLSZ edzőképzését is vezette. Most mégis külföldön dolgozik. De miért?