Roger Federer volt a Daily Show legutóbbi vendége, ahol elmesélte azt a történetet, amikor nem engedték be Wimbledonba.

A svájci klasszis nemrég Londonban járt és mivel néhány órányi szabadideje akadt, beugrott a Church Roadra. Legalábbis ez volt a terve, de a bejáratnál álló biztonsági őr nem ismerte föl arcról és nem engedte be.

„Nem szóltam előtte senkinek az érkezésemről, megálltam az autóval, és odamentem az egyik biztonsági őrhöz, hogy hol tudok bejutni. Nem ismert fel, a tagsági igazolványt kérte. A wimbledoni teniszbajnokság győztese automatikusan tag lesz, valahol otthon megvan, de nem vicctem magammal.”

A biztonsági őr azonban sehogyan sem akart megpuhulni, ezért Federer kétségbeesésében olyat tett, amit korábban még soha: előhozakodott a megnyert tornáival.

Kérem, engedjen be, nyolcszor nyertem már itt tenisztornát

– mesélte a kérlelését nevetve a 41 éves sportági legenda, de a biztonsági őr hajthatatlan volt.

