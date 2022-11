Óriási sikert arat a focibloggerek könyve, amellyel felkavarták a hazai futballszakma állóvizét

Az országos könyves sikerlisták élén áll három tévés szakértő, blogger által írt könyv, az Olvasd a játékot! – Hogyan nézzünk focimeccset? című kötet. A könyv szerzői Szabó Christophe, Szabó „Peet” Péter és Soós Márk felkavarták a magyar futballszakma állóvízét, és bebizonyították, hogy nem feltétlenül kell „az öltöző szagát” ismerni ahhoz, hogy értsük, olvassuk a játékot.

Az Olvasd a játékot! című könyvetek az országos könyves sikerlisták élén tanyázik, több ezer példányban kelt már el közvetlenül a megjelenése után. A kötet fülszövegén az áll, hogy „Magyarország első közérthető futballtaktikai könyve”. Számítottatok ekkora sikerre?

Szabó Peet: Őszintén szólva nem. Habár évek óta folyamatosan kapok üzeneteket a követőktől a közösségi oldalamon, hogy ajánljak olyan könyveket, cikkeket, amivel jobban megérthetik a futballt. Ilyenkor mindig elküldtem néhány könyvcímet és linket, természetesen angol nyelvűeket, amiből az érdeklődő megtanulhatja „nézni a focimeccset.” Ezért is lett a könyvünk alcíme az, „Hogyan nézzünk focimeccset?”. De hogy ennyire népszerű lesz a kötetünk, még én sem gondoltam.

Szabó Christophe: A sikerlistás helyezés és a pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy óriási az igény egy ilyen jellegű kiadványra. Azt a könyvet akartuk megírni, amit öt-hat évvel ezelőtt, amikor komolyabban elkezdtünk a foci taktikai, elemző oldalával foglalkozni, mi is szívesen kezünkbe fogtunk volna. Már akkor is nagyon hiányzott egy ilyen jellegű kézikönyv, főleg magyar nyelven.

Soós Márk: Tényleg elképesztően sok pozitív kritikát kaptunk, azonban egy dolgot fontos kiemelni: a könyvben tabukat döntögetünk. Sok olyan berögzülést, sémákat hallunk még ma is a tévében, amiket ha megvizsgálunk, egyszerűen nem bizonyulnak igaznak. Ilyen például, hogy az olaszok mindig „catenacciót” játszanak, vagy hogy az adatok megölik a focit. Ezek nem igaz állítások. A könyvünkben tényekre alapozva cáfoljuk meg ezen sztereotípiákat.

Az elmúlt tíz-húsz évben a magyar edzők, ún. szakértők és így a szurkolók is sokszor ugyanazt mantrázták, de a valóság az, hogy nagyon sok minden változott ezalatt az idő alatt a világ labdarúgásában.

Azt mondjátok, hogy sok hazai szakértő, volt labdarúgó sem ért hozzá?

Peet: A jó játékosból sem lesz feltétlenül jó edző. Vagy fordítva, például Jürgen Klopp vagy José Mourinho nem volt kiemelkedő futballista, mégis a világ legjobb trénereivé váltak. Azaz a mi esetünkben nem feltétlenül labdarúgó vagy edzői szemmel kell nézni a futballt. Jó példa erre Thierry Henry és Bradley Wright-Phillips esete. Utóbbi az edzést vezénylő Henrynak panaszkodott a New York Red Bull foglalkozásán, hogy túl szorosan fogják őt a társak. Erre Henry beugrott a játékba, megbolondított két védőt, majd a hosszú sarokba vágta a labdát, és kérdően nézett Phillipsre, hogy „ebben mi a nehéz?”. Játékosnak persze világklasszis volt, de nem biztos, hogy edzőként így kell viselkednie.

Chris: A legtöbb könyv három féle síkon mozog. Vagy egy országról szól, például az argentin foci történetéről, esetleg egy klubról, mondjuk, a Liverpoolról, vagy egy személyről, például egy futballistáról, netán egy edzőről. Mi egy új dimenziót akartunk kínálni, ennek a három síknak a közös pontját kerestük, ahol a stílusokat, játékrendszereket és az ehhez kapcsolódó klubokat, személyeket mutatjuk meg, vesézzük ki közérthető, informatív és olvasmányos stílusban.

Márk: Szerintem a legtöbb szurkoló úgy néz mérkőzést, hogy van egy kedvenc klubja, amit minden héten követ. A többi együttest mindig látja a sajátja ellen játszani, de sokszor fogalma sincs, hogy miért játszik az ő csapata is az egyik héten így, a másik héten pedig teljesen máshogy. Miért nyer egyik alkalommal több góllal, és hogyan veszíthet máskor simán? Hogyan hat egy csapatra az ellenfél játékstílusa, és milyen lehetőségei vannak a hatástalanítására? Ez a könyv kitágítja a szurkolók látókörét, hogy ne egy szűk szemüvegen keresztül nézzék a labdarúgást. Biztos vagyok benne, hogy a kötet segítségével a világbajnokság meccsei és a klubfoci összecsapásai is nagyobb izgalmakat kínálnak a labdarúgás szerelmeseinek.

Szabó Christophe az Omlett du fromage nevű, francia labdarúgással foglalkozó blog szerzője és Arsène Wenger életrajzi könyvének magyar fordítója. A 24.hu és a Eurosport szakújságírója.

Szabó „Peet” Péter a Spíler TV Premier League-közvetítéseinek szakértője, emellett a Premier Leak podcast és az Esélylesők című műsorok állandó szereplője.

Soós Márk TV-s szakértőként dolgozik a Spíler TV által közvetített Premier League-mérkőzéseken, emellett a Premier Leak podcast állandó tagja.