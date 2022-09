Három résztvevője már megvan a teniszvébének

Djokovic is Rafael Nadallal egy pályán akar búcsúzni a tenisztől

Casper Ruud biztosította helyét az évzáró tenisz-világbajnokságon azzal, hogy negyeddöntőbe jutott a szöuli keménypályás versenyen.

A versenyeket szervező ATP közlése szerint a norvég játékoskét spanyol játékos, Rafael Nadal és Carlos Alcaraz után harmadikként kvalifikálta magát a torinói nyolcfős mezőnybe. A 23 éves Ruud a Roland Garroson, a US Openen és Miamiben is döntőt játszott, Gstaadban, Genfben és Buenos Airesben pedig tornát is nyert.

A spanyoloknál Nadal Melbourne-ben és Párizsban is GS-bajnoki címet szerzett, míg Alcaraz a US Opent nyerte meg. A világbajnokságot november 13. és 20. között rendezik.