17 éves műkoris csinálta meg az ugrást, ami még senki másnak nem sikerült

Bár a felvételek alapján nem volt sok néző az amerikai Lake Placidban rendezett műkorcsolya-versenyen, akik kilátogattak, történelmet láthattak. Ami lehet azért jött össze, mert alig voltak a lelátón.

Ilia Malinin ugyanis megugrotta azt, ami korábban senkinek nem sikerült versenykörülmények között: egy négyfordulatos axelt. Ez a valóságban négy és fél fordulatot, azaz egy 1620 fokos pörgést jelent a levegőben, amit nyugodtan nevezhetünk a legnehezebb ugrásnak.

HISTORY HAS BEEN MADE❗️

Ilia Malinin lands the first quad Axel in history 🤯 at the #USIntlClasic pic.twitter.com/rppq73tQ5v

— U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) September 15, 2022