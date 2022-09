Példátlan magyar dominanciát hozott a junior úszóvébé

Pádár Nikolett és Ábrahám Minna az első két helyen hozta le a 200 gyors döntőjét, míg Gálicz László 1500 gyorson lett ezüstérmes, így Magyarország 7 arany- és 7 ezüstéremmel zárt a limai junior úszó-világbajnokságon, ami minden idők legeredményesebb magyar szereplése. Az egyéni legjobbak versenye példátlan magyar dominanciát hozott: Pádár 5 arannyal, Molnár Dóra négy arannyal és egy ezüsttel az egész vb két legjobb úszója, míg Ábrahám a negyedik három arannyal és három ezüsttel!

Pádár Nikolett és Ábrahám Minna az egész világbajnokság egyik legizgalmasabb fináléját produkálta – fantasztikus csatát vívott a két magyar lány az elsőségért, és végül Pádár 0.04 másodperccel előbb érte el a falat, azaz a 100 után ezen a távon is meglett a vb-elsőség a junior Eb-arany mellett.

Kapcsolódó „Anya! Neveld fel a lányomat! Akkora a baj, lehet, hogy soha többet nem tudunk hazamenni” Hat legendás magyar sportoló eleveníti fel, hogyan élték meg ötven éve, 1972. szeptember 5-én, amikor a Fekete Szeptember nevű terrorszervezet tagjai 11 izraeli sportolót öltek meg a müncheni olimpián.

Gálicz Lászlónak is sikerült végre a dobogóra állnia – a két Eb-5. hely és az itteni, 800-on elért 4. pozíció után 1500-on összejött az érem, és mindjárt ezüst, miután sikerült megelőznie az Európa-bajnok román Vlad Stancut. A spanyol Carlos Garach-ot nem lehetett megfogni.

Zárásként a magyar vegyesváltókért lehetett izgulni – sajnos, a fiúknál egy rossz váltás megint betett, ezúttal Bujdosó Zsombor izgulta el, – 0.12-es ugrása még a mixed váltós részidőn is túltett, ennél szomorúbb, hogy ott egy ezüst, itt meg egy bronzérem ment a levesbe.

A lányoknál minden váltás rendben volt, az úszásokon ugyanakkor érződött, hogy rémesen hosszú szezon zárul éppen, Molnár Dóra, Barna Bianka, Komoróczy Lora Fanni és Pádár Nikolett mentek, ahogy bírtak, ezúttal ez a negyedik helyhez volt elég.

A mérleg összesítésben 7 arany és 7 ezüst lett, ezzel a magyar csapat a második helyen zárt az éremtáblán Japán mögött.

Ez minden idők legjobb junior vb-szereplése, túltesz a mágikus, 2017-es indianapolisi napokon is (5-8-3, a MilákKristóf-féle generáció tündöklése), ami több mint biztató, hiszen a csapat a bukaresti Eb-n az éremtábla élén végzett, és itt is a legjobb európaiként zárt. Ezúttal is lányok hozták a kiemelkedő eredmények nagy részét, látszik, hogy ez a generáció elsősorban női vonalon tűnik kivételesen erősnek.

Ugyanakkor mérhető sport lévén mindenki, így a magyar szakemberek is tisztában vannak azzal, hogy az eredmények mellé muszáj tenni egy lábjegyzetet. Miután a FINA a szokásosnál nehezebben talált új rendezőt az eseménynek, az amerikaiak és az ausztrálok – félve attól, hogy korosztályos versenyzőik négy év után is nemzetközi megmérettetés nélkül maradnak (2019-ben, Budapesten volt utoljára junior vb, kontinensbajnokságot pedig kizárólag Európa rendez) – leszerveztek egy junior Pan Pacific-bajnokságot, és azt már azután sem voltak hajlandóak lemondani, hogy a FINA végül bejelentette Limát és a dátumokat.

Azaz a junior vb-ről hiányoztak az amerikaiak, ausztrálok, kanadaiak és a japán csapat egy része – és ott a számok nagy részében jobb időkkel nyertek, mint a vb-n.

De az nagyszerű teljesítmény, hogy Pádár Nikolett öt aranyéremmel az egész világbajnokság legeredményesebb úszójaként zárt, Molnár Dóra egyetlen századdal maradt el tőle, a 200 hát ennyivel elveszített elsősége miatt lett csak négy aranya és egy ezüstje, amivel a második legjobb – megelőzve a férfiak legjobbját, a négy aranyat és két bronzot szerző lengyel Ksawery Masiukot (a román csodatini, David Popovici három arannyal és egy ezüsttel zárt).

Ábrahám Minna pedig a negyedik, hat éremmel, három arannyal és három ezüsttel, azaz az egyéni éremtábla első négy helyéből három a magyar lányoké – nos, ilyet sem láttunk még soha!