Ezen a nyáron nincs ellenfele a szenzációsan versenyző magyar úszónak

Molnár Dóra – akárcsak egy napja a gyorsváltóval – száz háton a junior Európa-bajnoki cím mellé megszerezte a világbajnoki aranyérmet is: a limai junior vb-n hihetetlen izgalmak után, a létező legkisebb különbséggel, egyetlen századdal győzött japán vetélytársával szemben. Mészáros Dániel 200 gyorson villantott s lett második, a mixed vegyesváltónk ugyanakkor körülbelül két percig volt ezüstérmes, aztán sajnos a VAR is megerősítette a rossz váltást, így maradt a kizárás.

A 16 éves sportoló korosztálya egyik legkiemelkedőbb úszója, aki a júliusi, Otopeniben rendezett junior Eb-t négy arannyal és két ezüsttel zárta, majd a felnőtt Európa-bajnokságon, Rómában 200 háton és a 4×200 méteres gyorsváltóval bronzérmes lett.

Visszatérve korosztályához már a második aranynál jár Peruban. A nyitónapon a 4×200-as gyorsváltó tagjaként állhatott a dobogó tetejére, majd szerdán az első egyéni távján győzött – igaz, ehhez picit a szerencse is kellett, elvégre egy 0.01 másodperces győzelmet azért nem szokás simának nevezni. Ám az óra dönt, márpedig Molnár, ha a létező legkisebb különbséggel is, de megelőzte a japán Nagaoka Aimit.

Férfi 200 gyorson az ezüst- és a bronzérem volt kiadó, miután David Popovici már 17 évesen egészen más szintet képvisel, a felnőttek között is. A román fenomén elsőként ezen a távon zárta a sportágtörténeti mesternégyest, azaz lett egy éven, pontosabban nem egészen három hónapon belül világbajnok, Európa-bajnok, junior Európa-bajnok, majd most junior világbajnok. Hanem Mészáros Dániel nagyot homorított, és parádés csatában odaért a második helyre, hét századdal előzve meg az olasz Filippo Bertonit. Az ő nyári kollekciója is alakul, hiszen három hete a római Eb-n aranyat nyert a 4×200-as gyorsváltóval.

Jött egy harmadik érem is – igaz, aztán azzal a lendülettel ment is. A 4×100-as mixed vegyesváltónk Székely Áron, Barna Bianka, Magda Boldizsár, Pádár Nikolett felállásban másodikként ért célba, ám már közben érezni lehetett, hogy Boldizsár fájdalmasan korábban indult, és ez sajnos perceken belül ki is derült: az időmérő –0.11-et rögzített (–0.03 a tűréshatár), így odalett az érem.

Székely Áron komolyat küzdött száz háton a dobogóért, ám centikkel – 17 századdal – lemaradt a bronzról, s lett negyedik, míg Jackl Vivien kétszáz pillangón ért célba a hatodik helyen.

Az elődöntőkben női 100 gyorson Pádár Nikolett első idővel kvalifikált, míg Gyurinovics Lili extra hőstettként szétúszásban lett finalista, másodjára öt századdal múlta felül az elődöntőben vele holtversenyben záró lengyel riválisát.