Fűszag miatt akadt ki Nick Kyrgios a US Openen

Fűszag miatt akadt ki a legbalhésabb teniszező a US Open második fordulójában.

Nick Kyrgios wimbledoni második helye után hatalmas terhet rakott saját magára, az elvárásai nagyon megnőttek. Enélkül is mindig benne van a pakliban, hogy az ausztrál játékos jelenetet rendez, de az merőben újnak számít, hogy azért rumlizott a bírónál, mert valahonnan marihuanás cigaretta szagát érezte a Benjamin Bonzi elleni meccs közben.

– idézi Kyrgiost a BBC beszámolója.

Kyrgios complained about marijuana smell, cameramen also smelled it, then commentator said he spotted someone smoking weed in the loading dock pic.twitter.com/4w0TwemrzP

