Hosszú Katinka utolsóként ért célba a 200 vegyes döntőjében

Hosszú Katinka nyolcadik helyen végzett 200 vegyesen az Európa-bajnokság keddi versenynapján.

A háromszoros olimpiai bajnok kedvenc 400-as fináléjába nem jutott be, mivel Jakabos Zsuzsanna és Mihályvári-Farkas Viktória is előtte végzett az előfutamokban – utóbbi meg is nyerte az aranyérmet. Ezek után inkább nem is nyilatkozott, de a kétszázas fináléra a harmadik legjobb idővel (2:12.52) jutott már be.

Ezek után a döntőben Hosszú a hetedik helyen fordult pillangón, de nem volt sokkal lemaradva, azonban nem sikerült jól a hátúszás és nyolcadik helyre csúszott vissza. Mivel a mellúszásban sem tudott zárkózni, a dobogós helyek elcsípésére nem maradt esély. A finálé másik magyarja, Sebestyén Dalma hatodik helyen zárta az első száz métert, de a mellúszás során eggyel hátrébb került és végül gyorson sem tudott előzni.