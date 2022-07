Több hatalmas tömegbukás borzolta a kedélyeket a Tour de France-on

Két világklasszis is kihagyja az idei Tour de France-t

A holland Fabio Jakobsen nyerte a Tour de France első sprintbefutóját, a francia országúti kerékpáros körverseny második etapján.

Az első szökevény boly a nyitó emelkedőn kettészakadt, mindhárom dombra Magnus Cort (EF Education-EasyPost) ért fel elsőként a dán szurkolók örömére, így ő lesz az első pöttyös trikós. Az élen tekerők három perc feletti különbséget alakítottak ki, ám hazaérésre nem volt reális esélyük.

A tempó az utolsó nyolcvan kilométerre lódult meg hátul, a mezőny többször is gyorsított, majd visszafogta magát. A cél előtt 42 kilométerrel egy kisebb bukás történt, de mindenki tovább tudott menni. A szél miatt óvatosságból az összetett esélyesek és a sprinterek csapatai is igyekeztek jól helyezkedni, 22 kilométerrel a befutót megelőzően előbb hátul egy bukás okozott zavart. A hídon aztán megérkezett a várt oldalszél, ez pedig egy újabb, nagy bukást eredményezett az érezhetően feszült mezőnyben, a nyitó szakaszt megnyerő belga Yves Lampaert is nagyot esett.

Három kilométerrel a befutó előtt egy újabb tömegbukás szakította szét a sort, ám a szabályok értelmében mindenki azonos időt kapott. A szétszakadt sorok miatti csonka bolyban az utolsó métereken jó ütemben kibújó Jakobsen nyerte a szakaszt, Wout van Aert az idő jóváírásnak köszönhetően átvette a sárga trikót.