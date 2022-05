Hosszabbításos dráma után dőlt el a hokivébé döntője

A házigazda, olimpiai bajnok finn válogatott szerezte meg az aranyérmet a jégkorong-világbajnokságon, miután vasárnap, a tamperei döntőben hosszabbítás után 4-3-ra legyőzte a címvédő kanadai csapatot.

Ez volt az első alkalom a vb-k történetében, hogy sorozatban harmadszor ugyanaz a két együttes vívta a finálét. Három éve, Pozsonyban a finnek 3-1-re nyertek, Marko Antilla két góljával és Kevin Lankinen 43 védésével. A 2020-as torna a koronavírus-járvány miatt elmaradt, aztán tavaly Rigában a kanadaiak Nick Paul hosszabbításos találatával diadalmaskodtak 3-2-re.

Ezúttal az első harmad kiegyenlített játékot hozott, aztán a 25. percben emberelőnyben Dylan Cozens kapásból lőtt a kapuba. A hazaiak először kaptak gólt a tornán – tizedik meccsükön –, amikor emberhátrányban voltak. Később ugyan felpörgött a vendéglátó, ám jól állta a rohamokat a kanadai védelem.

A záró játékrész kanadai kiállításokkal indult, és ebből Mikael Granlund egyet gólra váltott. Ekkor megsérült Chris Driedger, a kanadaiak kapusa, és helyére Matt Tomkins állt be, akit egyszer még a kapuvas kisegített, de egy perc múlva Granlund őt is felavatta. Az 55. percben Joel Armia a támadóharmadban elhozott bulit követően lőtte ki a jobb felső sarkot.

A hajrában lehozta kapusát Kanada, ebből Zach Whitecloud talált be, de már csak 2:12 perc volt hátra. Újabb kapuslehozatallal Max Comtois egyenlített másfél perccel a vége előtt, így jöhetett a hosszabbítás, akárcsak tavaly. A kanadaiak a svédek elleni csütörtöki negyeddöntőben szintén a végjátékban tudtak egyenlíteni, és ráadásra menteni az összecsapást.

A ráadásban emberelőnybe kerültek a hazaiak, ebből Sakari Manninen talált be, lezárva így a finálét.

