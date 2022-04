Gyászol a darts világa, meghalt a Sky Sports kommentátora

52 éves korában pénteken meghalt Nigel Pearson, a Sky Sports kommentátora, aki több mint 15 éve közvetített dartsversenyeket.

Pearsonról annyit írtak, hogy a hét elején hirtelen megbetegedett, majd nagypénteken meghalt.

– írta róla a Sky Sports.

All at the PDC are deeply saddened to learn that iconic commentator Nigel Pearson passed away earlier on Friday.

Nigel will be sorely missed by all at the PDC and we send our condolences to his family at this time.https://t.co/TR0wB7d7BX

— PDC Darts (@OfficialPDC) April 15, 2022