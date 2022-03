Felrobbant kukta miatt akár meg is vakulhat az olimpiai bajnok bunyós

Nehéz csata előtt áll Guillermo Rigondeaux, akinek most a ringen kívül kell küzdenie azért, hogy ne érjen véget profi bokszpályafutása.

A 41 éves kubai sztár 2000 és 2005 között két olimpiai (2000, 2004) és két világbajnoki (2001, 2005) címet szerzett az amatőrök között, majd miután elhagyta hazáját és az Egyesült Államokba költözött, 2009-ben a profik közé lépett.

Eddigi 24 mérkőzése közül 20-at megnyert, háromszor kikapott, legutóbb február 26-án, a Dubajban rendezett mérkőzésen egy fiatal Fülöp-szigeteki bunyóstól, Vincent Astrolabiótól.

Hazatérve Miamiba azonban szörnyű baleset érte, a hírek szerint babot szerettet volna főzni, azonban a kuktája felrobbant, és az arca, valamint mindkét szeme súlyos égési sérülést szenvedett.

„A legrosszabbra gondoltunk, mert az arca és a szemei nagyon rosszul néztek ki a robbanás után. De reméljük, hogy felépül” – nyilatkozta a floridai El Nuevo Heraldnak menedzsere, Alex Bornote.

Guillermo Rigondeaux was released from a Miami hospital yesterday after both his corneas were severely burned during a cooking accident. He lost 80% of his vision, per his manager, Alex Boronte, but there’s optimism: he’s already seeing sunlight & shadowshttps://t.co/tXebzNmpZ4

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 5, 2022