Djokovic üzent az ukrán hadseregbe bevonult teniszezőnek

Mi is beszámoltunk róla, hogy a Budapesten élő ukrán teniszező, Szerhij Sztahovszkij jelentkezett az ukrán hadseregbe, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Sztahovszkij most egy olyan üzenetet osztott meg, amelyet a szerbek hússzoros Grand Slam-győztes teniszezője, Novak Djokovic küldött neki a napokban.

„Sztaho, hogy vagy, cimbora? A fronton vagy? Gondolok rád, remélem, hamarosan lenyugodnak a kedélyek. Kérlek, jelezd, milyen úton tudok neked anyagi vagy bármilyen más segítséget nyújtani” – írta Djokovic a négyszeres ATP-tornagyőztes Sztahovszkijnak, aki a 2013-as wimbledoni versenyen legyőzte Roger Federert.

Stakhovsky has shared the message he got by Djokovic. pic.twitter.com/Tl1tDeR4ur

