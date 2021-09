Váratlan lépésre szánta el magát a US Open tini győztese

Raducanu nyerte a tinik csatáját a US Open női döntőjében

Megnyerte a US Opent, 127 helyet ugrott előre a világranglistán

Új edzőt keres az idei US Open brit győztese: Emma Raducanu bejelentette, nem dolgozik tovább a korábbi Davis Kupa-játékos Andrew Richardsonnal.

A 18 éves játékos meglepte a világot azzal, hogy szettveszteség nélkül – 44 év után első brit női játékosként – megnyerte az év utolsó Grand Slam-tornáját.

Hazatérése után Raducanu egy a szurkolóknak rendezett összejövetelen beszélt terveiről.

Szükségem van valakire, aki rendelkezik WTA-tornákon szerzett tapasztalattal. Különösen most, mivel még nagyon új vagyok benne. Olyasvalaki kell, aki úgy irányít, hogy maga is átesett ezen

– indokolta, hogy miért szakított eddigi trénerével.

„Soha nem is álmodtam a US Open megnyeréséről, és most a 22. helyen állok a világon, ami számomra igazi őrület” – tette hozzá.

A brit teniszező az amerikai nyílt bajnokság döntőjében káprázatos játékkal nyert a hozzá hasonlóan bombameglepetésre finalista kanadai Leylah Fernandez ellen. Sikerével minden bizonnyal könnyen talál majd új edzőt, akár a legjobbak közül is.

Eddigi trénere, a 47 éves Richardson tízéves kora óta edzette.

Raducanu várhatóan a két hét múlva, Indian Wellsben sorra kerülő viadalon lép újra pályára.