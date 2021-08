A legjobb teniszt mindig akkor mutatta be, amikor a legnagyobb szüksége volt rá – 50 éves Pete Sampras

Nagy adogatás, rohanás a hálóhoz, pontos befejezés – Pete Sampras erőteljes szervaröpte játéka tizenkét éven át meghatározó jelentőséggel bírt a teniszben. A 14-szeres Grand Slam-győztes – aki talán túl korán fejezte be az aktív játékot – csütörtökön ünnepli az 50. születésnapját.

Sampras sohasem volt extrovertált személyiség, nem került a bulvárlapok címoldalára, és amíg az egykori sztárok, mint Boris Becker, John McEnroe és Mats Wilander továbbra is a figyelem középpontjában állnak, mint tévés szakértők, és továbbra is a teniszcirkusz részesei, addig ő csendben meghúzódik a háttérben, interjút is ritkán ad.

14 Grand Slam-tornát nyertem, ami 14-gyel több, mint azt valaha is gondoltam volna

– mondta a New York Timesnak egykoron.

Szerénység ide vagy oda, még mindig ő a tenisztörténelem egyik legjobb játékosa.

A US Open legfiatalabb győztese

Petros Sampras néven, egy görög bevándorlócsalád harmadik gyermekeként született Washingtonban 1971. augusztus 12-én. Hároméves volt, amikor házuk alagsorában meglátott egy teniszütőt, ettől kezdve órákon át ütögette a labdát a falnak, olvasható az MTVA sajtóarchívumának portréjában.

Hétéves volt, amikor a kaliforniai Palos Verdesbe költöztek, ahol az enyhébb éghajlat lehetővé tette, hogy egész évben teniszezzen. 11 évesen nagy vágya teljesült, amikor bálványával, az ausztrál Rod Laverrel játszhatott, nem sokkal később már igazolt amatőr versenyző volt.

1988-ban váltott a profik közé, az évet a ranglista 893. helyén kezdte, és az első száz között, a 97. helyen zárta. Első tornáját 1990-ben Philadelphiában nyerte meg, és még abban az évben Ivan Lendl, John McEnroe és a döntőben Andre Agassi legyőzésével megszerezte első Grand Slam-trófeáját: 19 évesen és 28 naposan ő lett a US Open legfiatalabb győztese.

Agassival profi karrierje során 34-szer találkozott, és 20 alkalommal ő nyert.

A következő évben megnyerte az ATP-világbajnokságot, majd 1992-ben az amerikai csapattal a Davis Kupát.

1993-ban immár világranglista-vezetőként a wimbledoni döntőben Jim Couriert múlta felül, ezzel megkezdődött nyolcéves egyeduralma az All England Clubban. Sampras 1993 és 2000 között mindössze egyetlen meccset vesztett, az 1996-os negyeddöntőben győzte le Richard Krajicek, aki később meg is nyerte a tornát.

31 évesen, a csúcson vonult vissza

Hét wimbledoni győzelmével második helyen áll az örökranglistán, ennél többször, nyolc alkalommal csak Roger Federer emelhette magasba a serleget – de Sampras az egyetlen, aki valamennyi döntőjét megnyerte. Utolsó győzelmét a tenisz londoni szentélyében 2000-ben, térdsérüléssel bajlódva aratta, és elérzékenyülve hagyta el a centerpályát.

Ez volt egyben 13. Grand Slam-címe, mellyel újabb rekordot döntött meg. Az utolsó, 14. címet 2002-ben a US Open fináléjában szerezte meg. A versenyen teljesen esélytelenként, a 17. kiemeltként indult, és a döntőben – akárcsak első Grand Slam-győzelme alkalmával – ismét Agassival került szembe, a két veterán csatáját most is Sampras nyerte.

A csúcson hagyta abba, több tornán már nem vett részt, és 2003-ban bejelentette visszavonulását.

Megható búcsújára a US Open megnyitóján került sor, a közönség az addig inkább csodált, mint bálványozott játékost hatalmas ünneplésben részesítette, és ő könnyek között hagyta el a pályát.

Mindig is csodáltam, ahogy kezelte a nagy nyomással járó helyzeteket. Hogy a legjobb teniszt mindig akkor mutatta be, amikor a legnagyobb szüksége volt rá

– mondta róla Novak Djokovic.

286 héten át vezette a világranglistát

A sportág egyik legnagyobb alakját hatszor választották az év játékosának, hatszor kapta meg a nemzetközi szövetség világbajnoki címét, és kétszer volt a Davis Kupa-győztes amerikai válogatott tagja.

1993 áprilisától összesen 286 héten át vezette a világranglistát, ennél több ideig csak Novak Djokovic és Roger Federer volt világelső, és 102 héten át megszakítás nélkül állt az első helyen.

762 mérkőzéséből csak 222-t vesztett el, ami 77,4 százalékos teljesítmény, pályafutása alatt pénzdíjakból több mint 43 millió dollárt keresett.

Összesen 64 tornagyőzelmet aratott, ebből 14 volt Grand Slam-diadal, amivel 2009-ig volt rekorder, azóta Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic is megelőzte, mindhárman 20 győzelemmel állnak.

Amikor a közelmúltban a New York Times megszólaltatta, azt mondta, lenyűgözte utódai generációja.

Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy Federer, Nadal és Djokovic évekig uralja majd a sportágat. Ha megkérdezték volna a visszavonulásomkor, elképzelhetőnek tartom-e, hogy három játékos is megelőz a következő 15–19 évben, azt mondtam volna, semmiképpen.

A Grand Slam-tornák közül kétszer nyert Ausztráliában (1994, 1997), hétszer Wimbledonban (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000) és ötször az amerikai bajnokságon (1990, 1993, 1995, 1996, 2002), gyűjteményéből csak a Roland Garros egyéni bajnoki címe hiányzik. Párizsban csak az elődöntőig jutott el, 1996-ban.

Az Egyesült Államokban 1997-ben első teniszezőként kapta meg az év sportolója díjat. 2007-ben bekerült a sportági Hírességek Csarnokába, 2008-ban megjelent A bajnok gondolata: a tenisz életének tanulságai című könyve.

Univerzális játékos volt, aki kevés érzelmet mutatott, és játéka legjobban a füves borításon érvényesült. A sportág egyik legjobb adogatója még visszavonulása után tíz évvel is, egy bemutató mérkőzésen 200 kilométer/órás sebességgel szervált. Adogatása lapos és kemény, gyakran foghatatlan volt, második szervája csaknem olyan halálos volt, mint az első, ezért kapta a “Pistol Pete” becenevet.

Felesége Bridgette Wilson színésznő, akivel két gyermeket nevelnek Kaliforniában.

Visszavonulása után nem hagyta abba a játékot. Részt vett a volt profik számára rendezett Outback Bajnokok sorozatban, bemutató tornákon játszott, 2010-ben Federer, Agassi és Nadal társaságában gyűjtött pénzt a haiti földrengés áldozatai számára.