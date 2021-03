Magyarországról erősít a Buducnost kézicsapata

Montenegrói források szerint egy év magyarországi légióskodás után hazatér korábbi csapatához, a Buducnost Podgoricához a Dunaújváros montenegrói válogatott kapusa, Anastasija Babovic.

A 20 éves kézilabdázó mindössze 15 évesen csatlakozott a Buducnost felnőtt csapatához, 2017-ben már a budapesti Final Fourban védhetett. A 2019-es japán világbajnokságot sérülés miatt ki kellett hagynia, akkor választotta a Dunaújvárost, amelynek színeiben eddig 13 bajnokin védett.

A tavaly decemberi, dániai Európa-bajnokság után a múlt hétvégén, az olimpiai selejtezőben is pályára lépett.

A Vijesti szerint a visszatérésére a brazil Barbara Arenhart ljubljanai távozása miatt lesz szükség. És azért is, mert montenegrói klub pénzügyi helyzete miatt több neves játékos is eligazol: a lap szerint Andrea Lekic (Krim Ljubljana), Ema Ramusovic (CSM Bucuresti) és Anastasija Marsenic (Molde HK) mellett távozhat Milena Raicevic, Majda Mehmedovic, Jovanka Radicevic, Marina Rajcic és Allison Pineau is.