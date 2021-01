Vb-negyeddöntős a magyar kéziválogatott

Ötödik mérkőzését is megnyerte az egyiptomi kézilabda-világbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely 30-26-ra verte a lengyeleket. Az első félidőben gyors lerohanásokból szereztünk könnyű dolgokat, elsősorban Lékai és Rosta révén, de Máthé átlövésből is fontos gólokat lőtt. A félidőben hat góllal vezettünk, és a lengyelek csak a hajrában tudtak közelebb jönni, a győzelmet semmi nem veszélyeztette. Ezzel ott vagyunk a nyolc között, és magunkkal vittük a spanyolokat is.